Українці програють, а їхні жінки дістануться росіянам: пихатого окупанта знайшли серед 'двохсотих'

Окупанта, імовірно, "задвохсотили" ще взимку 2023 року. До повномасштабного вторгнення він був впевнений у "силі" російської армії.

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Історія з самозакоханим росіянином закінчилась "епічно" / Колаж Главреда. Фото: twitter.com/Vitalii_Khomenk

Російський військовий Геннадій Калашніков погрожував українцям на початку повномасштабного вторгнення РФ розгромом і поразкою. Однак доля потурбувалася, що самого окупанта ліквідували на війні в Україні.

В Instagram-листуванні, опублікованому користувачем Your Kotek Gganbuу Twitter (Х), Калашніков писав, що українцям доведеться "змінити орієнтири на користь росіян".

У своїх соцмережах Калашніков хизувався, що є представником окупаційної армії і навіть "засвітив" військову форму зі своїми даними.

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Судячи з контексту, Калашніков писав ще напередодні повномасштабного вторгнення, але вже тоді сліпо вірив у "силу" і "міць" "другої армії світу".

"Скоро ми зайдемо в Україну, а жінки завжди дістаються переможцям. Українці програють, а їхні жінки дістануться російським переможцям", - писав Калашніков.

Українській жінці, якій він адресував повідомлення, окупант погрожував, що її, мовляв, відправлять "у нову родину в Сибір".

Однак доля зіграла з Калашніковим злий жарт. Ще у січні 2023 року на російських ресурсах з'явилась інформація про його загибель з фото "героя".

"У ході "СВО" в Україні загинув уродженець села Платошине Пермського краю Прикам'я Геннадій Калашніков", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Щоправда, ні пропагандисти, ні його родичі у соцмережах не уточнюють обставини ліквідації Калашнікова.

Різко зросли втрати РФ на війні проти України

Втрати країни-агресора Росії у війні проти України збільшилися на 90% - через штурми, які армія окупантів проводять у районі Авдіївки, повідомляє британська розвідка.

Розвідка вважає, що РФ з початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч солдатів убитими і пораненими, а загальна кількість (включаючи поранених, що повернулися на поле бою), коливається від 240 до 290 тисяч.

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