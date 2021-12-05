"Україну треба змусити виконувати Мінські угоди": Лавров вибухнув умовою РФ щодо Донбасу

Україна сама не виконуватиме Мінські угоди - Лавров / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну в, мовляв, відсутності намірів виконувати Мінські угоди щодо Донбасу і сказав, що Київ потрібно змусити реалізувати домовленості. При цьому Франція та Німеччина не поспішають вимагати таких кроків від української держави.

Як заявив глава МЗС РФ в ефірі Росія 1, Україна, мовляв, сама не збирається йти шляхом Мінських домовленостей у тому випадку, якщо Київ буде самостійно вирішувати питання щодо Донбасу. Тому, вважає він, українську державу нібито треба "змушувати" виконувати "Мінськ", що, мовляв, зобов'язані робити Німеччина та Франція.

читайте також"Автономія" Донбасу і план Путіна щодо "Мінську": Ілларіонов зробив заяву про війська РФ в України"Якщо її (Україну) залишити наодинці з самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого не робитиме. Її треба змушувати, саме для цього і було створено "нормандський формат", але Берлін і Париж наразі манкують своїми зобов'язаннями, - сказав Лавров.

Також він додав, що Париж та Берлін нібито в обов'язковому порядку повинні чинити тиск на Україну в питанні Мінських угод.

"Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - підкреслив Сергій Лавров.

Реклама

Нагадаємо, Кремль наполягає на тому, щоб Мінські угоди з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі були реалізовані за сценарієм Москви. Йдеться про запуск політичних домовленостей (проведення виборів у ОРДЛО) до виведення з окупованих територій всіх незаконних збройних формувань Росії.

Україна категорично проти такого сценарію і прагне до того, щоб вибори не проводилися в умовах російської окупації. У Києві дотримуються точки зору, згідно з якою подібний крок стане "здачею" Донбасу і наполягає на тому, щоб РФ і бойовики "ЛДНР" передали контроль над кордоном перед тим, як відбудуться вибори.

Дивіться відео ТСН - на Заході дізналися про плани атаки Росії на Україну за участю 175 тисяч військових

Конфлікт Росії та України на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 15 листопада підписав указ, що передбачає офіційне визнання торгівлі з окупованим Донбасом. Російська держава повинна визнати продукцію, яка виробляється під егідою незаконних окупаційних адміністрацій "ЛДНР". Товари повинні прирівняти до російських і допустити продукцію до державних закупівель.

В Офісі президента сказали, що нове рішення Путіна щодо Донбасу - це порушення Мінських угод і домовленостей в рамках нормандського формату.

В ЄС закликали Кремль скасувати законодавчий акт Путіна щодо Донбасу і підкреслили, що такий крок спрямовано на відрив ОРДЛ від України і порушує "Мінськ".

У Кремлі вважають, що в Україні нібито "може спалахнути" через загострення конфронтації на Донбасі, і налякали Київ, мовляв, втечею з країни мільйона українців.