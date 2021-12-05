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"Україну треба змусити виконувати Мінські угоди": Лавров вибухнув умовою РФ щодо Донбасу

5 грудня 2021, 16:33

Німеччина та Франція нехтують своїми зобов'язаннями в рамках нормандського формату щодо Донбасу, сказав Сергій Лавров.

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Україна сама не виконуватиме Мінські угоди - Лавров / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну в, мовляв, відсутності намірів виконувати Мінські угоди щодо Донбасу і сказав, що Київ потрібно змусити реалізувати домовленості. При цьому Франція та Німеччина не поспішають вимагати таких кроків від української держави.

Як заявив глава МЗС РФ в ефірі Росія 1, Україна, мовляв, сама не збирається йти шляхом Мінських домовленостей у тому випадку, якщо Київ буде самостійно вирішувати питання щодо Донбасу. Тому, вважає він, українську державу нібито треба "змушувати" виконувати "Мінськ", що, мовляв, зобов'язані робити Німеччина та Франція.

читайте також"Автономія" Донбасу і план Путіна щодо "Мінську": Ілларіонов зробив заяву про війська РФ в України"Якщо її (Україну) залишити наодинці з самою собою, зі своєю совістю, звичайно, вона нічого не робитиме. Її треба змушувати, саме для цього і було створено "нормандський формат", але Берлін і Париж наразі манкують своїми зобов'язаннями, - сказав Лавров.

Також він додав, що Париж та Берлін нібито в обов'язковому порядку повинні чинити тиск на Україну в питанні Мінських угод.

"Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - підкреслив Сергій Лавров.

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Нагадаємо, Кремль наполягає на тому, щоб Мінські угоди з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі були реалізовані за сценарієм Москви. Йдеться про запуск політичних домовленостей (проведення виборів у ОРДЛО) до виведення з окупованих територій всіх незаконних збройних формувань Росії.

Україна категорично проти такого сценарію і прагне до того, щоб вибори не проводилися в умовах російської окупації. У Києві дотримуються точки зору, згідно з якою подібний крок стане "здачею" Донбасу і наполягає на тому, щоб РФ і бойовики "ЛДНР" передали контроль над кордоном перед тим, як відбудуться вибори.

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Конфлікт Росії та України на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 15 листопада підписав указ, що передбачає офіційне визнання торгівлі з окупованим Донбасом. Російська держава повинна визнати продукцію, яка виробляється під егідою незаконних окупаційних адміністрацій "ЛДНР". Товари повинні прирівняти до російських і допустити продукцію до державних закупівель.

В Офісі президента сказали, що нове рішення Путіна щодо Донбасу - це порушення Мінських угод і домовленостей в рамках нормандського формату.

В ЄС закликали Кремль скасувати законодавчий акт Путіна щодо Донбасу і підкреслили, що такий крок спрямовано на відрив ОРДЛ від України і порушує "Мінськ".

У Кремлі вважають, що в Україні нібито "може спалахнути" через загострення конфронтації на Донбасі, і налякали Київ, мовляв, втечею з країни мільйона українців.

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новини Росії Мінські угоди Сергій Лавров новини України новини Донбасу
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