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Україну можуть змусити до "поганого" миру з Росією - Джонсон

25 червня 2022, 23:58

Занадто багато країн говорять, що це європейська війна, в якій немає необхідності, зазначив Британський прем'єр.

Борис Джонсон
Україні можуть нав'язати "поганий" мир з Росією - Джонсон / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон побоюється, що Україна може підписати "поганий мир" з Росією. Невигідний договір, вважає політик, може бути укладений в результаті тиску світової спільноти на офіційний Київ, пише Reuters.

Прем'єр вважає, що такий розвиток подій призвів би до довгострокової глобальної катастрофи.

"Занадто багато країн говорять, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати – можливо, змусити – українців до поганого миру", – сказав Джонсон 25 червня під час візиту до столиці Руанди Кігалі, куди він прибув для участі в саміті Співдружності націй.

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Політик вважає, що якщо російській владі дозволять домогтися своїх цілей після повномасштабного вторгнення в Україну, то загроза нависне над усім світом і це може призвести до глобальних економічних проблем.

Джонсон вважає, що "у світі накопичилася чимала втома від того, що відбувається в Україні". Однак прем'єр упевнений, що українці переможуть, адже захищають свою країну.

Нагадаємо, раніше відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону.

"За" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти проголосувало 148. Відповідно, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

Пізніше прес-секретар Бориса Джонсона в коментарі західному новинному агентству Reuters процитував боса-з приводу того, що влада різних країн світу нітрохи не повинна примушувати влада України до того, щоб вони пішли на"поганий мир" з країною-агресором-Російською Федерацією.

"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь - якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна буде здаватися виправданою", - сказав спікер британського прем'єра.

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війна в Україні новини Великобританії Борис Джонсон новини України
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