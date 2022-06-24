Піде за сценарієм Чечні: Путін хоче зробити "новий Грозний" в містах України – Джонсон

Путін хоче зробити "новий Грозний" в містах України – Джонсон/ Офіс президента, Генштаб ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений вести мирні переговори з Україною. Він планує піти за сценарієм Чечні й зрівняти із землею великі українські міста.

Сценарій знищення – це саме те, що зараз у планах Путіна. Про це заявив прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, пише The Guardian.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", – заявив британський прем’єр.

Якщо російська верхівка наважиться на такий крок і піде за сценарієм Чечні, то такі дії РФ будуть "трагічною помилкою", наголосив Джонсон.

"Але це те, що він, здається, робить в цей момент", – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, українські воїни відійшло з Сєвєродонецька в ніч з четверга на п'ятницю, з 23 на 24 червня, на заздалегідь підготовлені позиції. Як стверджує український журналіст Юрій Бутусов, обставини склалися так, що рішення про відхід ЗСУ з Сєвєродонецька стало безальтернативним.

Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, українським військовим дали такий наказ, адже не було сенсу лишатися на розбитих позиціях – через це лише зростала кількість загиблих у лавах захисників України.

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