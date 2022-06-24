Піде за сценарієм Чечні: Путін хоче зробити "новий Грозний" в містах України – Джонсон

Глава Кремля не сприймає всерйоз мирні переговори, каже британський прем’єр.
Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений вести мирні переговори з Україною. Він планує піти за сценарієм Чечні й зрівняти із землею великі українські міста.
Сценарій знищення – це саме те, що зараз у планах Путіна. Про це заявив прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, пише The Guardian.
"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", – заявив британський прем’єр.
Якщо російська верхівка наважиться на такий крок і піде за сценарієм Чечні, то такі дії РФ будуть "трагічною помилкою", наголосив Джонсон.
"Але це те, що він, здається, робить в цей момент", – зазначив прем'єр.
Нагадаємо, українські воїни відійшло з Сєвєродонецька в ніч з четверга на п'ятницю, з 23 на 24 червня, на заздалегідь підготовлені позиції. Як стверджує український журналіст Юрій Бутусов, обставини склалися так, що рішення про відхід ЗСУ з Сєвєродонецька стало безальтернативним.
Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, українським військовим дали такий наказ, адже не було сенсу лишатися на розбитих позиціях – через це лише зростала кількість загиблих у лавах захисників України.
Дивіться онлайн новини Донбасу:
Читайте також:
- Почалося пекло для окупантів: з’явилося перше відео використання HIMАRS в Україні
- Автор книги "Іхтамнєт" став "двохсотим": ЗСУ ліквідували командира зенітно-ракетного взводу РФ
- Осколок "Граду" потрапив у коліно: 17-річний підліток із Сєвєродонецька під обстрілами розвозив їжу