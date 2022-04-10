"Я розчарований і засмучений": друг Путіна Берлусконі засудив злочини армії РФ у Бучі

Берлусконі "розчарувався" в одному Путіні, засудивши різанину в Бучі / korru.net

Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, якого називають другом Путіна, розкритикував російського президента.

Італійський державний і політичний діяч також засудив вторгнення РФ в Україну, пише La Repubblica

"Я розчарований і засмучений рішеннями Путіна, в Бучі були скоєні військові злочини, і Росія не може цього заперечувати. Ми повинні покласти край жорстокості війни, і Італія повинна працювати над досягненням прийнятного для всіх компромісу", - заявив Берлусконі.

Також він підкреслив, що"свобода України повинна бути гарантована".

Бучанська різанина

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали з міста російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Коли українські захисники зайшли в місто, то побачили, які звірства там творив ворог. Російські військові ґвалтували і вбивали українець.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Деякі з них були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих - чоловіки, жінки, діти.

Росія стверджує, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що тіла загиблих на вулицях Бучі стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

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