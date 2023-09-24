Український дрон вдарив по будівлі ФСБ в Курську - ЗМІ

Український безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську. Причому мова йде про будівлю ФСБ, повідомляють українські журналісти з посиланням на розвідку.

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Дрон вдарив по будівлі ФСБ в Курську - ЗМІ / колаж Главред, фото "Укроборонпром" і скріншот

Український безпілотник атакував будівлю ФСБ в Курську. Про це повідомляє портал "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Російські чиновники повідомляють, що в результаті атаки нібито "незначно постраждав дах". Але очевидно, що це не так. Там пряме попадання", - розповів співрозмовник.

За даними журналістів, операцію організувало ГУР. Однак у військовій розвідці, як правило, не підтверджують, але і не заперечують свою причетність.

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До того губернатор Курської області країни-агресора РФ Роман Старовойт писав у Telegram - український безпілотний літальний апарат атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі.

За його словами, в результаті атаки нібито незначні пошкодження отримав дах будівлі.

Удари по російських аеродромах

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися знімки аеродрому "Сольці" після удару БПЛА. В результаті атаки на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник РФ Ту-22М3 міг бути знищений.

Нагадавши, диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.

Раніше з'явилися нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайківка". В результаті удару дрона на аеродромі "Шайківка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР МОУ.

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