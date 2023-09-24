Український дрон вдарив по будівлі ФСБ в Курську - ЗМІ

Український безпілотник атакував будівлю ФСБ в Курську. Про це повідомляє портал "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Російські чиновники повідомляють, що в результаті атаки нібито "незначно постраждав дах". Але очевидно, що це не так. Там пряме попадання", - розповів співрозмовник.
За даними журналістів, операцію організувало ГУР. Однак у військовій розвідці, як правило, не підтверджують, але і не заперечують свою причетність.
До того губернатор Курської області країни-агресора РФ Роман Старовойт писав у Telegram - український безпілотний літальний апарат атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі.
За його словами, в результаті атаки нібито незначні пошкодження отримав дах будівлі.
Удари по російських аеродромах
Раніше повідомлялося про те, що з'явилися знімки аеродрому "Сольці" після удару БПЛА. В результаті атаки на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник РФ Ту-22М3 міг бути знищений.
Нагадавши, диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.
Раніше з'явилися нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайківка". В результаті удару дрона на аеродромі "Шайківка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР МОУ.
Більше новин:
- Потужна "бавовна" в Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі
- Безграмотні дії операторів ППО: Данілов зіронізував щодо "бавовни" в Таганрозі
- Через "бавовну" в Криму зброя до окупантів йде із запізненням - ОК"Південь"