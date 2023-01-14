Ескадрон танків для України: Британія відправляє ЗСУ потужні Challenger 2

Ріші Сунак оголосить про своє рішення президенту України Володимиру Зеленському 14 Січня.

Ріші Сунак вирішив передати Україні британські танки / Колаж Defenceimagery.mod.uk

Рішення про відправку в Україну британських танків Challenger 2 прийняв прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Йдеться про передачу ЗСУ танкового ескадрону. Таку інформацію публікує впливова The Independent з посиланням на свої джерела в уряді.

При цьому чотири танки Challenger 2 – основні бойові танки Сухопутних військ Сполученого Королівства – будуть негайно відправлені в Східну Європу. Потім туди підуть ще вісім танків.

За даними джерела видання, Сунак оголосить про своє рішення президенту України Володимиру Зеленському трохи пізніше 14 січня.

Також підкреслюється, що глава британського уряду ясно дав зрозуміти, що Лондон "повинен виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це повинно включати в себе забезпечення необхідною технікою для оборони і зміни балансу на полі бою".

Раніше повідомлялося, що Великобританія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією.

Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Challenger 2 ("Суперник")

Основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії. Бойова маса 75 тонн, екіпаж 4 людини.

Озброєння:

Гармата 120-мм L30E4;

Довжина ствола, калібрів 55;

Боєкомплект гармати 52;

Приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, Нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

Кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2.

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з Крюковим навантаженням HX 8x8.

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