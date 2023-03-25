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"Abrams і Leopard сильно налякані": Резніков потролив РФ через відправку на фронт старих танків

25 березня 2023, 18:38
Країна-агресорка перекидає на фронт танки Т-54, які були випущені в кінці 1940-х років.
Олексій Резніков, танки Т-54
Резніков потролив РФ через відправку на фронт старих танків / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін хоче "перемог" на війні в Україні. Однак його окупаційній армії вже нічим воювати і на фронт тягнуть старі танки Т-54. Але в РФ також замислюються про перекидання в Україну ще більш древніх танків - Т-34. Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на це і жорстко потролив росіян.

Він зазначив, що тепер "повинні бути сильно налякані" танки Abrams, Leopard і Challenger, які Захід передає Україні, щоб знищувати ворога і звільняти наші території.

"Після того, як Росія почала розконсервацію своїх танків Т-54, випущених в кінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію Т-34 часів Другої світової війни. План полягає в тому, щоб зняти їх з постаментів у містах по всій країні. Abrams, Leopard і Challenger тепер повинні бути сильно налякані", – написав Резніков.

відео дня
пост Резнікова
Резніков потролив РФ через відправку на фронт старих танків / скріншот

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно цілий ешелон зі старими російськими танками серії Т-54 і Т-55. Моніторингова група повідомила, що ці танки перекидають на фронт в Україну з міста Арсеньєв (Приморський край).

танки Т-54
РФ перекидає на фронт старі танки Т-54 / скріншот з відео

Це відео обговорили навіть у програмі російського пропагандиста Соловйова. Запрошений "експерт" навіть пофантазував про те, що з російських постаментів можна зняти танки Т-34 і укомплектувати "цілу танкову дивізію".

Соловйов про старі танки РФ
РФ перекидає на фронт старі танки Т-54 / скріншот з відео

Скільки танків втратили агресори в боях з ЗСУ

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія в боях з Україною втратила від 2000 до 2300 танків.

"Вони не виробляють і не ремонтують настільки, щоб компенсувати ці втрати. Їх нинішній бронетанковий флот на фронті приблизно вдвічі менший, ніж на початку війни", - сказав Генрі Бойд, науковий співробітник IISS.

Трохи пізніше західні ЗМІ писали з посиланням на дані моніторингової групи Oryx, з 24 лютого 2022 року, з дня повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор, РФ, втратила в боях з ЗСУ як мінімум тисячу своїх танків, а ще понад 500 екземплярів бронетехніки захопили українські бійці.

Інші новини:

війна в Україні танки вторгнення Росії Олексій Резніков
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