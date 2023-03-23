У Байдена рознесли крики Путіна: нехай Росія забере танки з України, якщо боїться снарядів

Скарги країни-агресора Росії про можливе надання Україні снарядів зі збідненим ураном позбавлені будь-якої аргументації, сказали в Білому домі.

Росія скаржиться, бо Україна знищує її танки - Білий дім / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Якщо держава-окупант Росія боїться снарядів зі збідненим ураном, нехай тоді забере свої танки з території України. Такі снаряди мають підвищені можливості пробивання броні важкої техніки і навіть близько не входять до сферу дії ядерної зброї. Москва просто не хоче, щоб українські війська знищували її танки. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Як повідомляє AFP, він сказав про те, що США вважають недоречними скарги РФ на заяву Британії щодо відправки Україні бронебійних боєприпасів зі збідненим ураном.

За словами представника Білого дому, російські скарги позбавлені аргументації, тому що такі боєприпаси, які можуть пробивати броню танків, не радіоактивні.

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"Вони (боєприпаси, - ред.) навіть близько не входять до сфери дії ядерної зброї", - зазначив Кірбі.

І якщо Росія боїться даного типу боєприпасів, їй слід було б прибрати свої танки з України.

"Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні можливості. Тому, знову ж таки, якщо Росія особливо турбується про благополуччя своїх танків і своїх танкістів... вони можуть просто переправити їх через кордон назад до Росії", - вказав чиновник.

Також Джон Кірбі підкреслив, що Москва обурюється, оскільки "просто не хоче, щоб Україна знищувала її танки".

Погрози Путіна через боєприпаси Британії для України

Заступниця міністра оборони Великобританії Аннабель Голді раніше сказала, що Лондон збирається відправити Україні бронебійні снаряди з оболонками з збідненого урану.

"Поряд з наданням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми постачатимемо боєприпаси, в тому числі бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність при ураженні сучасних танків і бронетехніки", - сказала Голді.

21 березня директор агресора Росії Володимир Путін поскаржився, що Британія збирається передати Україні снаряди зі збідненим ураном. За його словами, Москва буде на це, мовляв, "реагувати", оскільки мова йде нібито про "зброю з ядерним компонентом".

Політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи слова Путіна, сказав, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю. За його словами, на Заході дали чіткий сигнал – російські війська будуть знищені в Україні в тому випадку, якщо Москва піде на подібний крок.

Війна Росії проти України: