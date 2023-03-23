УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Байдена рознесли крики Путіна: нехай Росія забере танки з України, якщо боїться снарядів

23 березня 2023, 08:44
Скарги країни-агресора Росії про можливе надання Україні снарядів зі збідненим ураном позбавлені будь-якої аргументації, сказали в Білому домі.
Путін, танк РФ
Росія скаржиться, бо Україна знищує її танки - Білий дім / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Якщо держава-окупант Росія боїться снарядів зі збідненим ураном, нехай тоді забере свої танки з території України. Такі снаряди мають підвищені можливості пробивання броні важкої техніки і навіть близько не входять до сферу дії ядерної зброї. Москва просто не хоче, щоб українські війська знищували її танки. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Як повідомляє AFP, він сказав про те, що США вважають недоречними скарги РФ на заяву Британії щодо відправки Україні бронебійних боєприпасів зі збідненим ураном.

За словами представника Білого дому, російські скарги позбавлені аргументації, тому що такі боєприпаси, які можуть пробивати броню танків, не радіоактивні.

відео дня

"Вони (боєприпаси, - ред.) навіть близько не входять до сфери дії ядерної зброї", - зазначив Кірбі.

І якщо Росія боїться даного типу боєприпасів, їй слід було б прибрати свої танки з України.

"Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, через його бронебійні можливості. Тому, знову ж таки, якщо Росія особливо турбується про благополуччя своїх танків і своїх танкістів... вони можуть просто переправити їх через кордон назад до Росії", - вказав чиновник.

Також Джон Кірбі підкреслив, що Москва обурюється, оскільки "просто не хоче, щоб Україна знищувала її танки".

Погрози Путіна через боєприпаси Британії для України

Заступниця міністра оборони Великобританії Аннабель Голді раніше сказала, що Лондон збирається відправити Україні бронебійні снаряди з оболонками з збідненого урану.

"Поряд з наданням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми постачатимемо боєприпаси, в тому числі бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність при ураженні сучасних танків і бронетехніки", - сказала Голді.

21 березня директор агресора Росії Володимир Путін поскаржився, що Британія збирається передати Україні снаряди зі збідненим ураном. За його словами, Москва буде на це, мовляв, "реагувати", оскільки мова йде нібито про "зброю з ядерним компонентом".

Політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи слова Путіна, сказав, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю. За його словами, на Заході дали чіткий сигнал – російські війська будуть знищені в Україні в тому випадку, якщо Москва піде на подібний крок.

Війна Росії проти України:

новини США війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:29

Росія може "подарувати" свої землі Китаю: експерт назвав фішку оренди територій Пекіну

10:16

У Мелітополі підірвали експоліцейського, який перейшов на бік окупантівВідео

10:09

Мобілізація в ЗСУ: юрист пояснив, кого можуть знову взяти на облік і призватиВідео

10:08

Кава з маслом: дивовижні відомості про нестандартний напійВідео

09:38

"Зовсім скоро": командувач Сухопутних військ Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:31

У Білому домі розсміялися над нагородженням Шойгу пілота, який врізався в безпілотник СШАВідео

09:29

"Нам пощастило": жителі зруйнованих ракетою будинків у Запоріжжі розповіли, як їм вдалося вижитиФотоВідео

09:08

У разі приїзду Путіна до Європи його повинні арештувати і передати суду – БлінкенВідео

09:02

Загородній пояснив, чи буде Пекін анексувати території РФВідео

Реклама
09:00

ЗСУ вже перемололи 650 тисяч окупантів, Європі саме час добити Росію – СунгуровськийЕксклюзив

08:44

У Байдена рознесли крики Путіна: нехай Росія забере танки з України, якщо боїться снарядівВідео

08:40

Гороскоп на сьогодні 23 березня 2023: Дівам - роздратування, Скорпіонам - напругаВідео

08:28

Сі відправив сигнал світові, що не дасть розгромити ПутінаПогляд

08:05

Ще задовго до ордера МКС ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним - Кулеба

08:04

Пудель, хаскі або вівчарка: які породи собак підходять кожному знаку зодіаку

07:46

Путін зібрався довго воювати, готуватися до тривалої підтримки України - СтолтенбергВідео

07:25

Сі Цзіньпін не зміг вплинути на бажання Путіна знищити Україну - Білий дім

06:43

"Стратегічний союз" РФ і Китаю, якого немаєПогляд

06:34

Армія РФ може почати наступ на нових напрямках - ISW

03:55

"Розіб'є немовлят об камінь": священник з РФ розповів окупантам, як вбивати українських дітейВідео

Реклама
03:00

"Китаю все одно, хто очолюватиме РФ": експерт назвав справжню мету візиту Сі Цзіньпіна до МосквиВідео

02:33

Жизель Бюндхен у відвертих бікіні вперше розповіла про болюче розлучення з чоловіком-спортсменом

02:02

"Анастасія, ви спите з Джигурдою": задоволену Волочкову вивели на чисту водуВідео

02:00

Пожежа: Ксенія Мішина показала спокусливу фігуру в шкіряних мікро-трусахВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, як ЗСУ зможе знищити Кримський містВідео

00:40

Смачніше в 10 разів: вимочіть оселедець у секретному інгредієнті та здивуйте гостей бомбічною закускоюВідео

00:19

3-річна донечка не дочекалася тата: у боях під Кремінною загинув 22-річний чемпіон Європи з боксуВідео

22 березня, середа
23:40

Медведєв забився в істериці через військову допомогу ЗСУ та пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом"Відео

23:12

24 березня можна залучити великі гроші одним способом: прикмети і заборони дняВідео

22:56

"На собаках довше заживає": лікар Кіркорова очманів від операції, все закінчилося "сюрпризом"Відео

22:49

У Курську пролунали гучні вибухи: "бавовну" помітили в районі аеропортуВідео

22:12

Дорофєєва витягла Кацуріна на сцену, щоб зацілувати йогоВідео

22:07

"Українцям ми нічого не зробили": на першу ракетку Білорусі накинулися через заяву про війнуВідео

21:59

Слєпаков висміяв присутність Собчак на своєму концертіВідео

21:53

Що не люблять троянди: головні помилки при посадці ніжної квітки

21:40

Від 300 до 570 гривень: кому з пенсіонерів можуть доплачувати щомісяцяВідео

21:37

Після емоційного заклику Зеленського країни НАТО можуть надіслати Україні винищувачі - СтолтенбергВідео

21:13

Путін з ордером зібрався на саміт БРІКС: у ПАР зробили заяву щодо його арештуВідео

21:10

Рятувальна операція у Запоріжжі завершилась: кількість постраждалих різко зросла - МВСФотоВідео

20:50

Ілія Куса. Будь-яка влада в Росії повинна залежати від КитаюВідеоблоги

Реклама
20:50

Виконував складні операції: у Бахмуті загинув командир "Чехов"Відео

20:41

Катерина Репяхова показала своє "оновлене" обличчя після пластичних операцій

20:25

"Це найкраще, що може з вами статися": Зеленський дав вражаючу відповідь Росії на жорсткий обстрілВідео

19:59

Енергооб’єкти більше не в пріоритеті: росіяни змінили цілі для обстрілів - розвідкаВідео

19:59

Гітарист Go_A ледь не загинув від нічної атаки окупанта по Ржищіву

19:46

Чи можна кішкам сиру курку: як не нашкодити улюбленому вихованцю

19:46

"Нас відкинуло в коридор": жертв в результаті удару по Запоріжжю може бути більше - медикВідео

19:34

"Обнулення" статусу Києво-Печерської ЛавриПогляд

19:28

"Хочете бути миротворцями - телефонуйте Зеленському": Загородній назвав сценарій діалогу з КНРВідео

18:44

"Цацкатися вже ніхто не збирається": експерт передрік крах Росії за один безглуздий удар по УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти