Путіну світить ордер на арешт: експрокурор трибуналу ООН назвала головні звинувачення

/ УНІАН

Колишній головний прокурор ООН Карла Дель Понте сказала, що світова спільнота має видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Вона впевнена в тому, що Путін винен у військових злочинах на території України, пише Le Temps.

При цьому вона впевнена в тому, що російським окупантам можна висунути звинувачення у військових злочинах на території України.

Дель Понте сказала, що всі ці злочини необхідно розслідувати. Адже тільки це допоможе притягнути винних до відповідальності.

Головні звинувачення:

напади на мирних жителів;

руйнування цивільних будівель;

знищення цілих сіл;

масові поховання.

"Путін - військовий злочинець", - впевнена Карла Дель Понте.

Вона додала, що її колишні колеги повинні зафіксувати всі порушення і затримувати всіх причетних до них. Це дозволить рухатися по вертикалі до верхівки Кремля.

"Коли почалося розслідування проти Мілошевича, він все ще був президентом Сербії", - резюмувала Дель Понте.

Нагадаємо, раніше Україна назвала головні вимоги до РФ в Гаазі.

Російські окупанти повинні негайно припинити військові дії, які вони розв'язали на території України 24 лютого.

Питання репарацій і компенсацій обов'язково будуть предметом наступних слухань.

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