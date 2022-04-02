Путіну світить ордер на арешт: експрокурор трибуналу ООН назвала головні звинувачення

Володимир Путін винен у військових злочинах на території України, впевнена Карла Дель Понте.
Колишній головний прокурор ООН Карла Дель Понте сказала, що світова спільнота має видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Вона впевнена в тому, що Путін винен у військових злочинах на території України, пише Le Temps.
При цьому вона впевнена в тому, що російським окупантам можна висунути звинувачення у військових злочинах на території України.
Дель Понте сказала, що всі ці злочини необхідно розслідувати. Адже тільки це допоможе притягнути винних до відповідальності.
Головні звинувачення:
- напади на мирних жителів;
- руйнування цивільних будівель;
- знищення цілих сіл;
- масові поховання.
"Путін - військовий злочинець", - впевнена Карла Дель Понте.
Вона додала, що її колишні колеги повинні зафіксувати всі порушення і затримувати всіх причетних до них. Це дозволить рухатися по вертикалі до верхівки Кремля.
"Коли почалося розслідування проти Мілошевича, він все ще був президентом Сербії", - резюмувала Дель Понте.
Нагадаємо, раніше Україна назвала головні вимоги до РФ в Гаазі.
Російські окупанти повинні негайно припинити військові дії, які вони розв'язали на території України 24 лютого.
Питання репарацій і компенсацій обов'язково будуть предметом наступних слухань.
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