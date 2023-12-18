Чекають "значні зрушення": президент Чехії зробив тривожний прогноз щодо війни

Наступного року ми побачимо, що буде зі сценарієм, який задумав російський президент Володимир Путін, сказав чеський глава держави Петр Павел.

https://glavred.net/world/zhdut-znachitelnye-sdvigi-prezident-chehii-sdelal-trevozhnyy-prognoz-o-voyne-10526126.html Посилання скопійоване

Путін сподівається домовитися з Трампом-Павло / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України у 2024 році відбудуться "значні зрушення". Зміни будуть пов'язані з виборами президентів РФ і США. Причому зміни можуть бути не такими, якими хотіли б їх бачити на Заході. Глава Кремля Володимир Путін не налаштований на мир і "хоче" домовитися з новим президентом Штатів, яким, можливо, стане Дональд Трамп. Про це заявив президент Чехії Петро Павел.

В інтерв'ю Seznam Zpravy він розповів про те, що наступного року події у війні можуть розгортатися не так, як хотілося б Україні та Заходу. Може виникнути нова ситуація.

"Нам належить багато чого зробити, тому що розвиток конфлікту в Україні показує, що наступного року ми, швидше за все, побачимо значні зрушення. І поки що все вказує на те, що це буде не в кращому сенсі цього слова, як нам хотілося б. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", - сказав Павел. відео дня

Чеський глава держави нагадав, що наступного року відбудуться вибори президента США, і їх результат неоднозначний.

"І можна очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Адже президент Путін абсолютно ясно дав зрозуміти, що ані про які мирні перемовини не може бути й мови, доки не стане зрозумілим результат виборів у Сполучених Штатах", - пояснив ситуацію Павел.

Він також акцентував увагу на тому, що Путін сподівається на перемогу Трампа, оскільки "з ним можна буде порозумітися незалежно від того, що думає Україна або решта Європи". Глава Кремля тоді буде прагнути добитися компромісу, за якого Росія повернеться в статус ключового гравця, а всім іншим доведеться змиритися.

"Звичайно, така ситуація нам не вигідна, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, як сподівається Володимир Путін, може бути реалізований", - підкреслив Петро Павел.

Вибори президента США

У листопаді 2024 року мають відбутися вибори президента США. Це будуть 60-ті вибори американського глави держави, на яких можуть обрати 47-го президента у разі, якщо Байдену не вдасться переобратися на другий термін.

45-й президент США Дональд Трамп ще 15 листопада минулого року заявив, що його передвиборча кампанія на старті.

Джо Байден 25 квітня 2023 року повідомив, що він висуне свою кандидатуру.

Опитування The Wall Street Journal за початок грудня показало, що Трамп випереджає Байдена в рейтингах на 4%. Чинного господаря Білого дому підтримують 43% американців, а попереднього – 47%. Якщо будуть і інші кандидати, Трамп випередить Байдена вже на 6%.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.