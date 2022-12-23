Українці вирублять світло спочатку в Курську і Бєлгороді, а потім і в Москві - Навальний

Олексій Навальний вважає, що Україна відповість на удари Росії по критичній інфраструктурі.

Олексій Навальний, ВСУ / скріншот YouTube, УНІАН

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що Україна завдасть удару по енергетичних об'єктах в РФ.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що удари по Росії по цивільній інфраструктурі України демонструють зовсім не міць російської зброї, а навпаки, безпорадність російської армії.

Навальний вважає, що Україна у відповідь може "вирубати світло" і в російських містах.

"У тому, як працює наша ППО, ми переконалися на практиці — ніяк. Якщо Україна змогла завдати ударів по аеродрому стратегічної авіації всередині країни і якщо ми самі маніакально нав'язуємо їм цей тип війни з ударами по енергомережах, то незабаром переконаємося, що, як то кажуть, в цю гру можна грати удвох. І тоді українці вирубають світло і тепло спочатку в Курську і Бєлгороді, потім у Воронежі, а потім і в Москві. Кому ми будемо скаржитися на те, що їжу дітям потрібно розігрівати на полум'ї свічки?",- написав він.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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