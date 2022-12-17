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Великі проблеми з постачанням води: Зеленський розповів про наслідки ракетного удару 16 грудня

17 грудня 2022, 23:15
Президент заявив, що ще багато роботи, щоб стабілізувати енергетичну систему.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні дуже складна ситуація з електропостачанням залишається в Києві і ще трьох областях.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що в інших регіонах також є відключення світла.

Він зазначив, що за сьогоднішній день енергетикам вдалося повернути світло майже шести мільйонам українців. При цьому ремонтні роботи тривають безперервно після удару росіян, який відбувся 16 грудня.

"Ще багато роботи, щоб стабілізувати енергетичну систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води", - сказав президент.

Найбільш складна ситуація:

  • Київ і область,
  • Вінниця та область,
  • Львів та область.

Але і в багатьох інших регіонах, на жаль, є масштабні відключення: це і

  • Дніпропетровська,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Чернігівська області та інші міста і області.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

У Кривому Розі ракета потрапила в житловий будинок. Внаслідок цього загинули люди, багато хто отримав травми, серед них троє дітей.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

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