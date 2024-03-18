Убивство заради "маленької принцеси": спливли деталі загибелі українки у ФРН

Стали відомі нові деталі у справі про жорстоке вбивство в Німеччині українки Маргарити Разаз і викрадення її дитини.
Підозрюваними у злочині називають 44-річного німця Марко і 43-річну уродженку Росії Інну. Як пише Mirror, у жінки є три сини.
За словами знайомих підозрюваних, останнім часом вони часто говорили про народження дитини, хоча жодних ознак вагітності у жінки не було. Сама ж підозрювана у злочині зізнавалася, що хоче "маленьку принцесу". У пари вже було троє дітей, але всі - хлопчики.
Зазначається, що підозрювані раніше показували знайомим аксесуари для немовлят, що дало підставу правоохоронцям говорити, що викрадення дівчинки вони планували заздалегідь.
Також додається, що матір Маргарити, 51-річну Марину Стеценко, не знайшли досі. При цьому на сьогодні поки що відсутня інформація про її долю.
Скільки українських біженців у Німеччині
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні.
Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців.
Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни.
У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України.
Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.
Раніше повідомлялося, що росіяни могли вбити біженку та викрасти її доньку. З'явилися нові подробиці вбивства українки в Німеччині та зникнення її матері й п'ятитижневої доньки.
Нагадаємо, у польському місті Гожув сталося жорстоке вбивство - чоловік застрелив 26-річну українку через те, що дівчина не захотіла з ним зустрічатися. Убивство сталося в громадській пральні. У місцевій поліції повідомляють, що чоловік діяв свідомо. Свідками трагедії були інші працівники пральні.
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