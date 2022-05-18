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"Нас чекає кардинальний перелом у війні": експерт розповів, що чекає Україну найближчим часом

18 травня 2022, 21:39

За словами експерта, в РФ розуміють, що Україна готує контрнаступ і на Донбасі, і на півдні.

Тарас Загородній
Тарас Загородній / УНІАН

Політичний експерт Тарас Загородній розповів, що змінює для нас і для Росії підписання закону про ленд-ліз.

Під час чату на Главреді Загородній сказав, що Росія дуже нервує з приводу ленд-лізу для України.

"Вона (Росія - ред) розуміє, що нам починає надходити не радянська зброя, а сучасна американська, яка на порядок вище за якістю, далекобійності і точності, ніж все те, що має на озброєнні армії РФ.У конвенціональній зброї - і це визнають самі росіяни - вони істотно відстають від країн НАТО", - сказав Загородній.

Загородній зазначає, що постачання таких озброєнь і техніки Україні кардинально змінять характер бойових дій.

"Якщо раніше у наших воїнів була зброя типу Джавелінів, Стугн, Стінгерів, тобто зброя ближнього бою, то тепер у них з'являється можливість знищувати противника більш ефективно, швидко, з більшої відстані, а в результаті – вигравати артилерійські дуелі", - додав він.

У РФ розуміють, що Україна готує контрнаступ і на Донбасі, і на півдні, каже Загородній.

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"Просто приклад: якщо у нас тепер є гаубиці американського виробництва з дальністю більше, ніж у російських аналогів, нехай навіть на 5-7 км, то це означає, що в артилерійській дуелі переможе американська гармата. Це докорінно змінює ситуацію. Тому росіяни і погрожують бомбити конвої, а також обіцяють нам інші муки. Знову починає підніматися питання про атаку з Придністров'я або з території Білорусі. У РФ розуміють: Україна готує контрнаступ і на Донбасі, і на півдні. Результат поставок таких видів озброєння вже є: американські гаубиці пішли на Харківський напрямок і почали там застосовуватися – подивіться, як швидко почав відсуватися ворог від Харкова, втрачаючи можливість обстрілювати безпосередньо місто. Так що нас чекає кардинальний перелом у війні", - сказав Загородній.

Історичний ленд-ліз для України

Конгрес США прийняв історичне рішення про ленд-ліз для України 28 квітня. Документ підтримали 417 американських конгресменів.

Америка відродила цю програму вперше з часів Другої світової війни - останній раз вона діяла в березні 1941 року і дозволила США без трудомістких процедурних перешкод швидко поповнювати запаси союзників у боротьбі проти нацистської Німеччини.

За ленд-ліз для України в США проголосували 28 квітня.

Сучасна домовленість про ленд-ліз доповнить попередню підтримку Конгресом України, яка вже отримала 1,7 млрд дол. у вигляді військової допомоги, санкціонованої з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Згідно із затвердженою програмою, Байден повинен забезпечити, щоб поставки гостро необхідних систем озброєння, боєприпасів і військової допомоги в інших формах надходили Україні швидко і безперешкодно.

Після підписання закону Байденом США зможуть максимально оперативно і в необмежених кількостях поставляти Україні не тільки зброю, боєприпаси і техніку, а й медикаменти, продукти і взагалі все, що знадобиться українській армії для ефективного опору російській агресії, остаточної перемоги над Росією і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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війна в Україні ленд-ліз Тарас Загородній війна Росії та України
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