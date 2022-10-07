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"Україна сильніша і все одно переможе": в РФ викладачка закликала студентів не йти на війну

7 жовтня 2022, 09:17

Вона сказала, що краще сісти у в’язницю, ніж йти воювати проти України.

Студенты, аудитория, преподавательница в РФ, мобилизация в РФ, уничтоженная техника РФ
У РФ викладачка закликала студентів не йти на війну/ Генштаб ЗСУ, Telegram, mn.ru

У Росії в Нижегородській області 25-річна викладачка англійської мови Ольга Лізункова закликала своїх студентів не йти на війну проти України. Вона заявила, що Україна сильніша і все одно переможе.

Викладачка наголосила, що вже краще сісти до в’язниці за ухилення від мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін, ніж іти воювати проти українців. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Свою промову росіянка виголосила перед студентами за два дні після оголошення Путіним мобілізації. Вона зазначила, що не варто вирушати в Україну "гарматним м’ясом".

Проте не усі студенти оцінили таку пораду від своєї викладачки. Хтось із них заявив до поліції, і щодо Лізункової оформили протокол за "дискредитацію російської армії". Їй загрожує штраф або адміністративний арешт.

Преподавательница в РФ
У РФ викладачка закликала студентів не йти на війну/ Telegram BAZA

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, з Росії масово тікають чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після оголошення Путіним мобілізації кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії.

При цьому путінські "чмобіки" мруть у РФ, не доїжджаючи до фронту. Так, у новосибірському таборі для покликаних по мобілізації на війну в Україну, оголошеній Володимиром Путіним, помер 35-річний доброволець з Братська Олександр Колтун.

Раніше повідомлялося, що у Росії розгорівся заколот. Понад сотня мобілізованих росіян, яких хочуть відправити "звільняти" Лиман на Донеччині, відмовляються їхати на фронт. За їхніми словами, перед ними уже відправляли іншу групу, щоб знову окупувати Лиман. Проте з тієї групи повернувся лише один окупант, і той зараз у госпіталі.

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