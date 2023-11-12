'Українські пілоти виняткові': стало відомо, коли Україна може отримати F-16

Україна може отримати винищувачі F-16 вже цієї зими. За даними ексдиректора ЦРУ ці літаки здатні змінити хід війни проти Росії на користь України.

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Стало відомо, коли Україна може отримати F-16 / Колаж Главред, фото: commons.wikimedia.org, Офіс президента

Ексдиректор Центрального розвідувального управління уряду США (ЦРУ) Девід Петреус вказав, що американські винищувачі F-16 могли б вплинути на хід війни в Україні. Він також повідомив, коли Україна може їх отримати. Про це Девід Петреус розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Дуже важливим стане надання F-16, які, ймовірно, цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та СУ на F-16", - зазначив він.

Ексдиректор ЦРУ також висловив свої думки щодо ситуації на фронті.

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Девід Петреус наголошує, що ефективність Сил оборони України пов'язана з підтримкою НАТО та Заходу. Успіх України залежить від її здатності залучити додаткові сили для протистояння Росії, яка ще не повністю мобілізувалася. Вочевидь, Путін не поспішає приймати такі заходи.

"Він радо звалив тягар цієї війни на тих, хто живе за межами Москви, на тих, хто перебуває в більш віддалених республіках, куди повертається основна частина мішків із трупами. Це також залежить від того, чи можуть росіяни в певний момент зламатись і посипатись. Бойовий дух має величезний вплив на війні. Практично в кожному конфлікті сторона, яка може акумулювати найбільшу рішучість, силу духу, проявити новаторство і мужність на полі бою, часто переважає", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини

У районі Авдіївки Росія зібрала близько 40 тисяч своїх військовослужбовців, включаючи офіцерів, рядових, мобілізованих осіб, колишніх найманців з ПВК "Вагнер" та бійців підрозділів "Шторм-z". Ситуація на цьому напрямку вкрай напружена та серйозна.

Водночас, західні спецслужби переживають через активність ГУР на території Росії, кажуть джерела авторитетного американського видання The Times.

Російські окупанти висловлюють своє незадоволення та стурбованість безпомічністю на лівобережжі Херсонської області, де, за їхніми словами, вдалося прорватися українським захисникам. Важливо відзначити, що командування Сил оборони регулярно утримується від коментарів стосовно будь-якого руху ЗСУ на цій ділянці фронту, намагаючись уникнути розголошення будь-якої інформації, яка може нашкодити контрнаступальним операціям.

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