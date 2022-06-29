Україна отримає ще 12 САУ Caesar і Panzerhaubitze – від Франції, Німеччини та Нідерландів

Самохідна артилерійська гаубиця Panzerhaubitze 2000/ ips-dc.org

Україні передадуть ще 12 самохідних артилерійських установок. Шість із них надасть Франція – це будуть САУ Caesar.

Такі установки передадуть додатково до тих 12, які ця країна уже дала раніше. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Le Parisien.

Проте Лекорню не уточнив, коли саме ці додаткові установки прибудуть в Україну.

Також Україна отримає ще шість САУ Panzerhaubitze 2000 – по три від Німеччини та Нідерландів. Додаткові установки ці країни вирішили передати після прохання міністра оборони України. Про це повідомили міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт та її нідерландська колега Кайсе Оллонгрен у Мадриді, пише DW.

"Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони говорять, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоб це надати. І у цьому разі Німеччина та Нідерланди були у змозі зробити саме це", – наголосила Оллонгрен.

Ламбрехт при цьому зазначила, що тепер ФРН вичерпала усі можливості надання Україні САУ Panzerhaubitze 2000, проте ці установки ще дадуть, тому що Україну зараз потрібно підтримувати.

Раніше обидві країни уже надіслали нашій державі 12 таких САУ: сім – Німеччина, п'ять – Нідерланди.

Самохідні гаубиці Caesar – що про них відомо

Caesar – це французька 155-мм самохідна артилерійська установка. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

У Франції вони перебувають на озброєнні з 2007 року.

Така гаубиця може застосовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Максимальна дальність стрільби 42 км. З цієї техніки можна робити 6 пострілів за хвилину.

САУ Panzerhaubitze 2000 – що відомо

Panzerhaubitze 2000 – це німецька САУ, яка оснащена 155 міліметровою гарматою. Гаубиця має систему навігації, автоматизовану система вогневого управління, ручну система заряджання з бойовим комплектом в 60 снарядів, а також 228 модульних метальних зарядів.

Раніше повідомлялося, що гаубиці Caesar допомогли знищити уже не менше 80 артилерійських знарядь ворога. Зброя вже активно використовується на фронті на Донбасі.

Читайте також: