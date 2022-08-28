Україна переможе в жорстокому армреслінгу з РФ - Джонсон

Борис Джонсон впевнений у перемозі України у війні / Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наступні кілька місяців війни будуть важкими, але Україна обов'язково вистоїть і здобуде перемогу.

У колонці для видання The Mail Джонсон попередив, що рахунки за енергоносії цього року будуть високими, але винен у цьому виключно російський диктатор Володимир Путін. Він закликав світ не піддаватися путінській агресії.

"Наступні кілька місяців будуть важкими, але я переконаний, що відновлення Британії буде золотим. У цьому жорстокому армрестлінгу український народ може і переможе. Так буде і з Британією", - написав британський прем'єр.

Джонсон додав, що якщо російському диктатору Путіну дозволять змінити кордони Європи, то він це зробить знову, але вже з іншою державою, яка колись входила до складу Радянського Союзу.

"Він (Путін, – ред.) вважає, що у м'яких європейських політиків не вистачить духу на боротьбу, що цієї зими ми знімемо санкції та почнемо просити російську нафту і газ. Він вважає, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо обережно підштовхувати українців до підписання угоди з кремлівським тираном. Це було б божевіллям", - підкреслив Борис Джонсон.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва у День незалежності України. Це був третій візит глави британського уряду з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Велика Британія 24 серпня виділила новий пакет військової допомоги Україні на понад 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів). Наша країна отримає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах. Вони призначені для виявлення наближення ворожих сил.

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