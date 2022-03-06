"Путін не доб'ється успіху в Україні": керівниця МЗС Британії розповіла, чого чекає від війни

Ліз трас і Володимир Путін / Колаж фото Reuters

Керівник британського Foreign Office Елізабет трас стверджує, що керівництву країн Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією, але в столицях таких країн є чітке розуміння - РФ необхідно зупинити. Про це чиновниця розповіла в інтерв'ю щоденному британському виданню Express після зустрічі з колегами-міністрами з Євросоюз, країн G7 та України.

Трас особливо зазначила, якщо агресію Путіна не зупинити в Україні, то він поширить свою агресію далі.

"Мова йде не тільки про європейську безпеку. Яким буде наш сигнал для решти світу (якщо не перемогти Путіна в Україні)? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів по всьому світу. Ми всі згодні, що він не може домогтися успіху в Україні. Людські втрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля", ‒ додала вона.

Також Ліз трас закликала пересічних громадян Сполученого Королівства з розумінням поставитися до проблем, з якими вони також зіткнуться. Вона, зокрема, визнала, що санкції проти Росії, зокрема ймовірна заборона на покупку у неї нафти і газу, зроблять товари і послуги у Великобританії набагато дорожчими, але це ціна, яку потрібно заплатити.

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Нагадаємо, раніше керівник Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз трас запевнила, що через війну Росії проти України антиросійські санкції продовжаться.

"Нам потрібна залізна єдність серед союзників на підтримку України. Я приєдналася до Ради ЄС, де ми домовилися з США, Канадою і Україною, що Путін повинен зазнати поразки в Україні і що ми продовжимо використовувати санкції, щоб послабити економіку і військову машину Росії", - зазначила чиновниця.