НАТО спростувало заяви про відсутність плану війни у військового керівництва України

Представник НАТО відзначив успіхи ЗСУ, зокрема, в Чорному морі, як ключовий елемент стратегії та доказ високої ефективності української армії.

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НАТО заперечує заяви, що українське військове керівництво не має плану війни / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, УНІАН, Офіс Президента України

Представник НАТО заперечив твердження щодо відсутності планів досягнення воєнних цілей у військового керівництва України та висловив підтримку ефективності у веденні війни ЗСУ. Про це сказав високопосадовець Альянсу на брифінгу у Брюсселі, повідомив кореспондент "Європейської правди".

Генерал НАТО, який бажав залишитися анонімним, підкреслив, що партнери України не нав'язують ЗСУ певний стратегічний підхід у веденні війни, оскільки вважають, що саме військове керівництво ефективно визначає стратегію. Згідно з його заявами, завдання союзників полягає у наданні необхідної підтримки та забезпеченні України відповідною озброєнням.

Представник НАТО заперечив припущення, які мають місце серед деяких українських політиків щодо відсутності стратегічного плану в головнокомандувача ЗСУ. Він зауважив, що хоча президент України висловив побоювання щодо темпів просування, сам генерал Залужний, не стверджував про відсутність плану, але, натомість, застерігав про складнощі у його втіленні.

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"Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас, Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану – надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні", – пояснив він.

У своїх коментарях представник НАТО зазначив важливість окремих успішних операцій ЗСУ, зокрема, досягнення у Чорному морі. Вони свідчать про високий рівень ефективності та наявність стратегічних планів для досягнення успіху української армії.

"Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху", – пояснив генерал НАТО.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, на зустрічі у Брюсселі міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба, відхилив ідеї про компроміс з Росією. Він сказав, що ті, хто пропонує розглядати можливі територіальні компроміси України в обмін на членство в НАТО, повинні спочатку розглянути можливість таких кроків щодо власних територій.

Також голови Міністерств закордонних справ країн НАТО планують узгодити рекомендації для України щодо її можливого вступу до Альянсу. Інформацію про це розголосив під час прес-конференції генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг.

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