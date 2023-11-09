Вибори в США може виграти 'Трамп на мінімалках': чого Україні чекати від Десантіса

Рон Десантіс не так загрожує інституціям США, як Трамп. І американці це розуміють, вважає експерт.

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У Десантіса є реальні шанси здобути перемогу / Колаж Главреда. Фото: GettyImages, Facebook / GovRonDeSantis

Якщо вибори у США 2024 року виграє республіканець Рон Десантіс, він може стати для України кращим президентом, ніж Дональд Трамп, розповів в інтерв'ю Главреду політичний експерт аналітичного центру Democracyhouse Анатолій Октисюк.

Десантіса Октисюк назвав "Трампом на мінімалках".

"Він теж намагається осідлати тренд, але якби він виграв вибори, він би міг стати для України кращим президентом, ніж Трамп. Тому що він більш гнучкий, і представляє політичний естеблішмент. Оскільки він чинний губернатор Флориди, він інституційний гравець, на відміну від олігарха і бізнесмена Трампа, який намагався просувати популізм замість інститутів", - пояснив експерт. відео дня

Десантіс принаймні зарекомендував себе непоганим губернатором, зазначив Октисюк.

"Виключно з цієї точки зору (і про це пишуть американські експерти) Десантіс не так загрожує інститутам США, як Трамп. І судові процеси проти Трампа, якого хочуть відсторонити за поправкою часів Громадянської війни за спробу захоплення Конгресу США, що трактується як державний переворот, теж свідчить про те, що американська система оцінює Трампа як небезпечного гравця", - сказав він.

Хто такий Анатолій Октисюк Анатолій Октисюк-експерт з політичних питань, співзасновник аналітичного центру DemocracyHouse. До 2016 року-старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Аналізує події в Україні та за її межами. Висвітлює питання про війну Росії проти України.

І якщо Трампу заборонять брати участь у виборах, і замість нього буде лідирувати Десантіс, для нас це не так вже й погано, констатував експерт.

"Тому що допомогу Україні блокують переважно саме трампісти, тому їхні голоси після цього стануть не такими гучними і остаточно перетворять їх на маргіналів, адже зараз їх слухають тільки тому, що вони представляють Трампа", - додав Октисюк.

Вибори президента США 2024 року

Десантіс регулярно висловлює суперечливі тези щодо російсько-української війни, підігруючи російській пропаганді. Зокрема, раніше республіканець був розкритикований за те, що назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і запропонував Києву відмовитися від частини територій на користь "миру".

Інший кандидат від республіканців Дональд Трамп теж регулярно просуває проросійські наративи і неодноразово стверджував, що на місці Байдена тиснув би на українську владу відректися від шматка земель.

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