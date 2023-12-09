"Відмова" від України і "розвал НАТО": NYT дізналися про тривогу в ЄС через Трампа

Країни Європи хочуть задобрити Дональда Трампи, їх представники вже здійснюють таємні візити до соратників можливого переможця виборів президента США.

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В Євросоюзі шукають способи, як домовитися з Трампом - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

В Євросоюзі не знають, що робити, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп. Європейські країни побоюються сценарію, за якого відбудеться не тільки відмова від України, а й відхід Штатів з Європи і "розвал НАТО". Європейці вже працюють з командою Трампа, щоб з'ясувати його плани.

Як повідомляє The New York Times, попередні і нинішні чиновники в Європі розповіли про те, що в урядах зростає тривога через можливе обрання Трампа на пост президента США.

Вони побоюються відмови від України, відходу Штатів з Європи і фактичного "знищення НАТО".

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"У Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", - зазначив Джеймс Ставрідіс, який командував Об'єднаними збройними силами Альянсу в період з 2009 по 2013 рік.

Журналісти додали, що європейські посли та аналітики вже таємно їздять до соратників Трампа, щоб дізнатися про його плани.

У зв'язку з цим європейські посли і представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання. "Найбільш вразливі до нападу з боку Росії країни", вважають в NYT, спробують задобрити Трампа збільшенням замовлень американської зброї і шляхом інших символічних кроків.

Вибори президента США

Вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті вибори, на яких можуть обрати 47-го главу держави у тому випадку, якщо чинний господар Білого дому Джо Байден не візьме в них участі.

Дональд Трамп, 45-й президент США, ще 15 листопада минулого року заявив, що вже почав свою передвиборчу кампанію.

Чинний президент Джо Байден 25 квітня 2023 року оголосив, що висуне свою кандидатуру на вибори в 2024 році. Він спробує переобратися на другий термін.

Згідно з даними соціологічного опитування The Wall Street Journal, Трамп обігнав Байдена в рейтингах на 4%. Нинішнього президента підтримують 43% американців, а минулого – 47%. Якщо додадуться ще кандидати, Трамп випереджатиме Байдена вже на 6%.

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