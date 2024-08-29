Мобілізація: Польща допоможе повернути військовозобов'язаних в Україну

Україна працює над тим, щоб повернути з-за кордону військовозобов'язаних чоловіків.

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Михайло Подоляк та Анджей Дуда / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

З огляду на те, що законодавство інших країн не дозволяє примусово повертати українців з-за кордону, влада України шукає шляхи аби додому вернулись військовозобов'язані чоловіки. У цьому питанні вирішила допомогти Польща. Про це наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю Новини.LIVE.

"Польща готова допомогти. Вона навіть почала там цей рекрутинговий проєкт, добровільно. Ми примусово цього не можемо зробити, тому що законодавства інших країн чіткі - якщо людина звернулася, отримала притулок чи ще якось легалізована на території цієї країни, ніхто примусово її відправляти на війну не буде", - сказав він.

Крім того, Подоляк заявив, що рекрутингові агентства на території інших країн працюють, але це достатньо довгий та трудомісткий процес, який повинен розвиватися.

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"Але це вже добре, що є такі майданчики, де ти можеш прийти. Особливо важливо для тих, хто хоче легалізуватися – не всі ж виїхали законно, особливо на початках війни. Сьогодні є певна зміна законодавства щодо регуляції мобілізаційних процесів в Україні. Безумовно, багатьом треба легалізуватися. Хтось буде йти через легалізацію, тому що хтось думає про своє майбутнє, про свою сімʼю і так далі. Знову ж таки, питання в тому, що багатьом страшно, але дехто цей страх перемагає. І це процес", – резюмував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб військовозобов'язані чоловіки повернулись в Україну, але без примусу, а добровільно.

Мобілізація в Україні / інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук заявив, що в найближчий час такі структури, як ТЦК можуть бути реорганізовані, або ж їх взагалі скасують.

Раніше стало відомо, що вже з вересня військовозобов'язаним будуть вручати повістки по-новому.

Повідомлялось, що офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.

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