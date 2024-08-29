УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мобілізація: Польща допоможе повернути військовозобов'язаних в Україну

Степан Гафтко
29 серпня 2024, 01:37
32
Україна працює над тим, щоб повернути з-за кордону військовозобов'язаних чоловіків.
Мобілізація: Польща допоможе повернути військовозобов'язаних в Україну
Михайло Подоляк та Анджей Дуда / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

З огляду на те, що законодавство інших країн не дозволяє примусово повертати українців з-за кордону, влада України шукає шляхи аби додому вернулись військовозобов'язані чоловіки. У цьому питанні вирішила допомогти Польща. Про це наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю Новини.LIVE.

"Польща готова допомогти. Вона навіть почала там цей рекрутинговий проєкт, добровільно. Ми примусово цього не можемо зробити, тому що законодавства інших країн чіткі - якщо людина звернулася, отримала притулок чи ще якось легалізована на території цієї країни, ніхто примусово її відправляти на війну не буде", - сказав він.

Крім того, Подоляк заявив, що рекрутингові агентства на території інших країн працюють, але це достатньо довгий та трудомісткий процес, який повинен розвиватися.

відео дня

"Але це вже добре, що є такі майданчики, де ти можеш прийти. Особливо важливо для тих, хто хоче легалізуватися – не всі ж виїхали законно, особливо на початках війни. Сьогодні є певна зміна законодавства щодо регуляції мобілізаційних процесів в Україні. Безумовно, багатьом треба легалізуватися. Хтось буде йти через легалізацію, тому що хтось думає про своє майбутнє, про свою сімʼю і так далі. Знову ж таки, питання в тому, що багатьом страшно, але дехто цей страх перемагає. І це процес", – резюмував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб військовозобов'язані чоловіки повернулись в Україну, але без примусу, а добровільно.

Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні / інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук заявив, що в найближчий час такі структури, як ТЦК можуть бути реорганізовані, або ж їх взагалі скасують.

Раніше стало відомо, що вже з вересня військовозобов'язаним будуть вручати повістки по-новому.

Повідомлялось, що офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Про нас забули": російські полонені ниють та жаліються Путіну

"Про нас забули": російські полонені ниють та жаліються Путіну

00:46 Війна
Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"

Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"

23:22 Світ
На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

22:17 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Для кого вересень виявиться непростим місяцем: Росс назвав чотири знаки 28767

Для кого вересень виявиться непростим місяцем: Росс назвав чотири знаки

Астролог назвав 4 знаки, на яких у вересні 2024 року чекає релакс і задоволення 18427

Астролог назвав 4 знаки, на яких у вересні 2024 року чекає релакс і задоволення

6 речей, які не можна купувати в секонд-хенді 14358

6 речей, які не можна купувати в секонд-хенді

Накликає біду: чому не можна обрізати волоський горіх 11973

Накликає біду: чому не можна обрізати волоський горіх

Останні новини

02:00

Колишні коханці-путіністи Кудрявцева і Лазарєв публічно зчепилися - причина скандалу

01:37

Мобілізація: Польща допоможе повернути військовозобов'язаних в Україну

00:46

"Про нас забули": російські полонені ниють та жаліються ПутінуВідео

00:16

Білоруські війська на кордоні з Україною: для чого Лукашенку це потрібно

28 серпня, середа
23:28

Засновника ВК та Telegram Дурова у Франції взяли під нагляд суду: подробиці

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковМобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - Гудков
23:22

Шлейф диму розкинувся на 30 км: з'явилися знімки пожежі на нафтобазі "Атлас"Відео

23:12

"У Кремлі дуже перелякались": Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом

22:57

Усе просто до неможливого: неймовірні гарячі бутерброди, які зметуть зі столу

22:42

"Будуть депресивні думки": астролог назвав дуже складні періоди вересняВідео

Реклама
22:42

"Краще відійти": аналітик про ситуацію на Покровському напрямку

22:18

"Тремтіть": у співачки Джамали поповнення в родині

22:18

Захід ЗСУ ще в одну область РФ: Світан зробив цікаву заяву

22:17

На Україну налетить негода: де литимуть сильні грозові дощі

21:53

Частина України "почервоніла" через загрозу балістики: в Сумах - вибухи

21:39

Разом із найкращою подругою: Олена Зеленська підкорила вчинком

21:31

Засідання Ради Україна-НАТО: союзники прийняли важливе рішення - Столтенберг

21:25

Курська АЕС: росіяни ввели обмеження на в'їзд у місто, де розташована станція

21:03

Україна збільшує контроль на Курщині: Зеленський сказав, де ЗСУ "надзвичайно складно"

20:34

Ідеальний вибір навіть для тонкого волосся: які стрижки пасують для круглого обличчя

20:18

Найбільший український виробник вогнезахисних матеріалів "Ковлар Груп" зазнав інформаційної атаки прес-реліз

Реклама
20:12

РФ перекидає війська у Бєлгородську область: у ЗСУ сказали, яка причина

20:09

"Буде важка битва": в ЦРУ впевнені, що Україна прагне зберегти території на Курщині

19:51

"Вийшли на новий кордон": Коваленко розкрив, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ

19:26

Польща не може збивати російські дрони: Туск видав дивну заяву

19:13

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключення електроенергії на 29 серпня

19:10

Подолання "червоних ліній": коли нам дозволять бити далекобійною зброєю по Росії?Погляд

19:09

Як швидко відмити чайник від накипу: жінка поділилась хитрим лайфхакомВідео

18:49

Випробування балістичної ракети України: у Defense Express заявили про удар по окупантам

18:32

Паралімпіада-2024 стартує в Парижі: що відомо і де дивитися церемонію відкриття

18:19

Суд звільнив Дурова з-під варти: ЗМІ розповіли, яка причина

18:19

Що можна повісити на стіну у спальні: притягне великий успіх та щастя

17:45

Дурова відпустили з-під варти: усе, що відомо про справу засновника Telegram

17:43

Люди закінчуються: що чекає на Путіна у разі оголошення мобілізації - ГудковВідео

17:13

Частині пенсіонерів збільшать виплати у вересні: кому і наскільки

16:47

Після раптового відходу ЗСУ: росіяни захопили село Костянтинівка – Рьопке

16:46

Загроза прориву Київської ГЕС і підтоплення: в "Укргідроенерго" дали відповідь

16:43

Дуже погана прикмета: що не можна робити з хлібами 29 серпня

16:41

Віддала життя за Україну: на фронті загинула військова та активістка Наталя Кузнєцова

16:26

Роман Бена Аффлека і Кік Кеннеді: представник актора прокоментував ситуацію

16:01

Цілі не змінилися: росіяни можуть готувати ще один масований удар - Братчук

Реклама
15:52

Може спровокувати Третю світову: Трамп прокоментував операцію в Курській області

15:36

Жорсткі бої за Покровськ: Ступак заявив про значний прорив росіян

15:30

Обленерго в п’яти областях України перебувають під загрозою блокування роботи

15:27

НАТО не хоче, щоб Варшава закрила небо України - міністр нацоборони Польщі

15:27

Знаймо більше про героїчні міста: на ПЛЮСПЛЮС відбудеться премʼєра нових серій патріотичного мультсеріалу "Україна. Нескорені міста"

15:16

Хитрі господині розкладають шкірки від кавуна на городі - навіщо так робити

15:15

Території в обмін на демілітаризацію: як еліта РФ бачить кінець війни - FP

15:02

"Цим містам приготуватися": прогноз для України на найближчі дні

15:00

"Цифри дуже великі": російський опозиціонер розкрив жорсткі плани мобілізації у РосіїВідео

14:39

Масштабна пожежа на Рязанській ГРЕС: очевидці повідомляють про вибух

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти