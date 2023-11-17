Угорська мова на Закарпатті та війна з РФ: Орбан вибухнув порцією пропаганди

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в "покаранні закарпатців", не навів жодних доказів, а про агресію Росії й зовсім "забув".

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Орбан "не розуміє" цілей України у війні з агресором Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що ситуація з угорською мовою і освітою в Закарпатській області при Радянському Союзі, мовляв, була краще, ніж при незалежній Україні. Він звинуватив Київ у "покаранні закарпатців "з боку української держави, "навіть незважаючи на війну" і буцімто "відсутності міжнародно визнаної мети у війні" з агресором РФ.

Як повідомляє RTL.hu, угорський глава уряду на засіданні Угорської постійної конференції видав нову порцію звинувачень на адресу України.

Зокрема, розмірковуючи про становище угорців за кордоном, він заявив, що угорські меншини на Закарпатті, мовляв, опинилися в найгіршій ситуації.

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"Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою і освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз при Українській державі", - вигадав Орбан.

Більше того, він звинуватив Україну "покаранні закарпатців", незважаючи на війну. Угорщина, мовляв, допомагатиме закарпатським угорцям.

Також Орбан "розкритикував" Київ за нібито відсутність військової мети у війні проти Росії, в рамках якої Україна відбиває агресію окупантів.

"Дуже складно допомагати країні, яка веде війну без міжнародно визнаної військової мети", - сказав Орбан і висунув "ініціативу", згідно з якою для України повинен бути створений "план Б" щодо завершення війни.

Пропаганда Орбана про Україну

Нещодавно Прем'єр Угорщини Орбан зустрівся в Китаї з главою Кремля Путіним. В рамках форуму Один пояс - один шлях він повторив російську пропаганду проти України і сказав директору РФ, що Будапешт "намагається врятувати двосторонні відносини" із Москвою, підтримує зняття санкцій з РФ і "завершення бойових дій".

Пізніше Орбан зробив ще одну скандальну заяву на адресу України. Він сказав, що допомога Україні, мовляв, не в інтересах народу Угорщини.

Західний світ піддав критиці Орбана за зустріч з Путіним. Сам Орбан, у свою чергу, знову вибухнув пропагандою і сказав, що "Україна не здобуде перемогу на фронті", після чого його знову розкритикували.

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