Україна отримає фінансову допомогу від ЄС: ЗМІ назвали строки

ЄС не зволікатиме з наданням фінансової допомоги Україні і має кілька резервних варіантів, які забезпечать надання коштів цього року.

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ЄС пообіцяв надати фінансування Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Європейський союз планує надати фінансову допомогу Україні до березня 2024 року. Офіційні особи ЄС мають запасний план, якщо Угорщина знову блокуватиме надання пакету фінансової допомоги Україні. Про це повідомило видання Euractiv.

"Незалежно від остаточних модальностей, ЄС пообіцяв Києву надати фінансування не пізніше березня. Європейські країни також намагаються двосторонньо скоротити дефіцит фінансування", - зазначили в матеріалі.

Саміт лідерів ЄС відбудеться 1 лютого. На ньому країни-члени планують узгодити бюджет та затвердити пакет допомоги Україні на наступні чотири роки у розмірі 50 мільярдів євро. Джерела видання стверджують, що фінансування нададуть не пізніше березня.

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У випадку повторного блокування рішення Угорщиною, ЄС розробили альтернативний план з фінансуванням до 20 мільярдів євро для України. Його можуть здійснити використовуючи структуру боргу, яка обходить стороною заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Більше того, за даними Euractiv, в ЄС існують декілька альтернативних варіантів, які можуть забезпечити фінансування допомоги для України цього року. Зокрема надання державами-членами гарантій бюджету ЄС, що дозволяє Європейській комісії позичати до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для України.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, минулого року ЄС запропонував виділити Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. Однак для прийняття такого рішення потрібна згода всіх країн-членів. Угорщина скористалась своїм правом вето і виступила проти цього рішення.

Як повідомляв Главред, Угорщина готова розблокувати пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро, при умові, що Євросоюз виплатить Будапешту всі раніше заморожені кошти. Президент Угорщини Віктор Орбан вимагає переконливих доказів щодо розмороження коштів і планує обговорити це питання під час зустрічі з лідерами ЄС.

Крім цього, Орбан пропонує щорічно переглядати фінансування від ЄС. Якщо умови приймуть, Угорщина зможе блокувати допомогу для України залежно від своїх інтересів.

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