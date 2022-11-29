Україна повинна мати право бити по російським аеродромам - МЗС Латвії

Латвія вважає, що Україна взагалі не повинна мати обмежень щодо використання зброї / Facebook/edgars.rinkevics

Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна повинна мати можливість бити по аеродромам та ракетним складам на території Росії, з яких окупанти завдають нищівних ударів по українській критичній інфраструктурі

Слова глави латвійського дипломатичного відомства приводить Financial Post.

"Ми маємо дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів чи аеродромів, з яких запускаються ці операції (обстріли критичної інфраструктури, - Главред)", - заявив Рінкевичс.

Він додав, що країни-союзниці НАТО не повинні боятися ескалації. За словами міністра, кілька інших держав-членів Альянсу також вважають, що Україна взагалі не повинна мати обмежень щодо того, як вона використовує зброю.

Зазначимо, що хоча й США не наклали обмежень на те, як Україна використовує зброю, вони досі відмовляються відправляти нашій державі зброю з достатньою дальністю дії.

В України буде власний далекобійний БПЛА

Як повідомляв Главред, у жовтні благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Так, запустився новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві". Тоді повідомлялося, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".

В Укроборонпромі повідомляли, що дальність польоту такого безпілотника складає 1000 км, а вага бойової частини - 75 кг.

Нещодавно менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест повідомляв, що український ударний безпілотник під назвою "Бавовна у Москві" вже за кілька місяців може бути повністю готовим до експлуатації.

"Я дуже сподіваюся (не хочу сказати, що 100%), що до Нового року ми покажемо машину. Ми принаймні покажемо її військовим на випробуваннях, щоб довести ті цифри, які ми їм надаємо зокрема, а їм ми надали набагато більше технічної інформації, ніж змогли оприлюднити", - сказав Мартін.

Вас може зацікавити: