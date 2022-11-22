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"Бавовна у Москві": українців втішили новинами про розробку далекобійного безпілотника

22 листопада 2022, 14:05

Наразі робота над українським ударним безпілотником під назвою "Бавовна у Москві" максимально прискорюється.

'Бавовна у Москві': українців втішили новинами про розробку далекобійного безпілотника
В Україні виготовляють ударний безпілотник під назвою "Бавовна у Москві" / ua.depositphotos.com

Український ударний безпілотник під назвою "Бавовна у Москві" вже за кілька місяців може бути повністю готовим до експлуатації.

Про це розповів письменник, воїн і менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест в ефірі Радіо НВ.

Як зазначив Брест, такі беспілотники не будуються за за місяць чи два. Це доволі довга та копітка робота. Однак він наголосив, що наразі робота над українським безпілотником максимально прискорюється.

"Я дуже сподіваюся (не хочу сказати, що 100%), що до Нового року ми покажемо машину. Ми принаймні покажемо її військовим на випробуваннях, щоб довести ті цифри, які ми їм надаємо зокрема, а їм ми надали набагато більше технічної інформації, ніж змогли оприлюднити", - сказав Мартін.

В України буде власний БПЛА

Як повідомляв Главред, у жовтні благодійний фонд Повернись живим оголосив про спільний проект з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Так, запустився новий проект під пілотною назвою "Бавовна в Москві". Тоді повідомлялося, що реалізація проекту передбачає "роботу на далекі дистанції".

В Укроборонпромі повідомляли, що дальність польоту такого безпілотника складає 1000 км, а вага бойової частини - 75 кг.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт Юрій Федоров заявляв, що Сполучені Штати Америки поставляють Україні безпілотники, які схожі на іранські дрони-камікадзе. Тож ЗСУ можуть атакувати територію Криму, оскільки на окуповані території не поширюються обмеження на використання озброєння від західних партнерів. Крім того, захисники можуть використати безпілотник українського виробництва для ударів по Москві.

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