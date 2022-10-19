У Севастополі розцвіла 'бавовна': окупанти заявили про роботу ППО біля аеродрому Бельбек

В окупованому Криму заявили про "бавовну" / https://ua.depositphotos.com/

Зранку 19 жовтня в окупованому Криму, в районі Севастополя, було чутно звуки вибухів. Загарбники заявляють про нібито збиття безпілотного літального апарата в районі військового аеродрому Бельбек. Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

"У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек", - написав гауляйтер.

На тлі чергової "бавовни" Развожаєв закликав мешканців півострова "зберігати спокій". Водночас він не уточнив чий саме БПЛА збивали росіяни.

У Севастополі заявляють про вибухи / скріншот

Пізніше окупант розповів деталі збиття безпілотника. За його словами, частина уламків впала на житлову споруду у приватному секторі.

"За інформацією МНС, було невелике загоряння, яке оперативно загасили. Постраждалих немає", - додав Развожаєв.

"Бавовна" в Криму

Нагадаємо, що 15 жовтня у захопленому російськими окупантами Севастополі прогриміла серія вибухів. Тоді кримчани також повідомляли про роботу протиповітряної оборони та ділилися кадрами зі стартуючими ракетами ППО.

Раніше потужні вибухи прогриміли в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Окрім того, нещодавно у тимчасово окупованому Джанкої прогримів сильний вибух. За словами місцевих жителів, від вибуху затремтіли вікна. У той же час пропагандисти РФ писали, що в місті нібито проводять "розмінування" снарядів.

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