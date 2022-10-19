У Севастополі розцвіла 'бавовна': окупанти заявили про роботу ППО біля аеродрому Бельбек

На тлі чергової "бавовни" гауляйтер Севастополя закликав жителів півострова "зберігати спокій".
Зранку 19 жовтня в окупованому Криму, в районі Севастополя, було чутно звуки вибухів. Загарбники заявляють про нібито збиття безпілотного літального апарата в районі військового аеродрому Бельбек. Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.
"У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек", - написав гауляйтер.
На тлі чергової "бавовни" Развожаєв закликав мешканців півострова "зберігати спокій". Водночас він не уточнив чий саме БПЛА збивали росіяни.
Пізніше окупант розповів деталі збиття безпілотника. За його словами, частина уламків впала на житлову споруду у приватному секторі.
"За інформацією МНС, було невелике загоряння, яке оперативно загасили. Постраждалих немає", - додав Развожаєв.
"Бавовна" в Криму
Нагадаємо, що 15 жовтня у захопленому російськими окупантами Севастополі прогриміла серія вибухів. Тоді кримчани також повідомляли про роботу протиповітряної оборони та ділилися кадрами зі стартуючими ракетами ППО.
Раніше потужні вибухи прогриміли в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Окрім того, нещодавно у тимчасово окупованому Джанкої прогримів сильний вибух. За словами місцевих жителів, від вибуху затремтіли вікна. У той же час пропагандисти РФ писали, що в місті нібито проводять "розмінування" снарядів.
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