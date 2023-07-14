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Україна близька до великого успіху: у розвідці Естонії дали несподіваний прогноз

Олексій Тесля
14 липня 2023, 15:23 оновлено 14 липня, 15:32
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Марго Гросберг звернув увагу на тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів РФ.
Гросберг
Марго Гросберг оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред; Фото: Siim Lõvi /ERR, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Дії українських військ під час контрнаступу і ознаки ускладнень для окупаційної армії РФ можуть свідчити про те, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті.

Таку заяву зробив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг в ході брифінгу в Міноборони, повідомляє видання ERR.

При цьому представник естонської розвідки звернув увагу на тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, а також на успіхи в районах під Бахмутом і на дані про можливе вичерпання резервів РФ.

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"Все це говорить про те, що українці близькі до великого успіху", — не виключив він.

Аналіз контрнаступу ЗСУ

Гросберг зазначив, що підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти і центри управління російської армії в тилу.

При цьому він звернув увагу на те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дозволяє вести артилерійський вогонь по російських позиціях в місті.

Великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, несуть втрати і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв, сказав естонський військовий.

Він додав, що в районі Запоріжжя та Великої Новоселівки українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти РФ в цьому районі. Він особливо звернув увагу на атаку на готель в Бердянську, в результаті якої на цьому тижні був убитий заступник командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олег Цоков.

Гросберг також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як припускають, через його критику на адресу Генштабу і витоку записів про становище 58-ї армії під його командуванням.

"Все це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", – резюмував глава естонської розвідки.

Контрнаступ ВСУ

Раніше в розвідці Естонії заявили про те, що контрнаступу ЗСУ поки не буде. Українські сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в обороні РФ, повідомили в Естонській розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5. У найближчі тижні Україна отримає десятки танків Leopard 1A5 від Данії та Німеччини, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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