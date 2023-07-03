Танки для контрнаступу: ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5

Данія і Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1, повідомив Троельс Лунд Поульсен.

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Німеччина і Данія передадуть Україні танки Leopard / pixabay.com, bundeswehr.de

У найближчі тижні Україна отримає десятки танків Leopard 1A5 від Данії та Німеччини, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"У найближчі тижні в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина і Данія", - підкреслив він в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Відзначимо, що раніше виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія і Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Раніше повідомлялося про те, що Нідерланди планують придбати для України ще кілька десятків танків Leopard 1. Також розглядається можливість поставки і декількох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За даними видання, уряд Нідерландів хоче закупити 96 одиниць танків у швейцарської компанії Ruag.

Нагадаємо, німецький уряд планує дозволити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1. Техніку можуть відправити безпосередньо з промислових складів. Зазначалося, що дві німецькі компанії можуть підготувати для передачі Україні десятки таких танків. Однак є проблеми з боєприпасами.

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