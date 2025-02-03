Загроза ядерного удару РФ по Україні: експерт назвав, що стримує Путіна

У РБ ООН раніше оприлюднили заяву про те, що в ядерній війні не може бути переможців, нагадав Олександр Хара.

https://glavred.net/world/ugroza-yadernogo-udara-rf-po-ukraine-ekspert-nazval-chto-sderzhivaet-putina-10636370.html Посилання скопійоване

Експерт оцінив загрозу ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Важливо:

Китай посилав РФ сигнали із закликами не застосовувати ядерну зброю

У ядерній війні не може бути переможців

Дипломат, виконавчий директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував інформацію про ініціативу Китаю щодо пропозиції скорочення ядерних озброєнь для США і Росії.

"На мою думку, ця ініціатива Китаю пов'язана з двома факторами. По-перше, з його потужними збройними силами. До речі, американці зазначають, що вони дещо втрачають у темпі нарощування військово-морських сил та розгортанні своїх військ і засобів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому Китай, можливо, зважає на свою кількісну перевагу (принаймні якість цих сил - окреме питання) і прагне уникнути виснажливих перегонів озброєнь", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже, що це також є гарним піаром для Китаю, який демонструє своє бачення глобальної безпеки, економічних питань і позиціонує себе як країна, що виступає проти використання ядерної зброї.

/ Главред

Загроза застосування ядерної зброї

"Слід віддати належне, буквально перед широкомасштабним вторгненням Росії п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН (тобто країни, які легально володіють ядерною зброєю) оприлюднили спільну заяву про те, що в ядерній війні не може бути переможців, а значить, її не можна починати", - нагадав він.

Співрозмовник пояснив, що після цього Китай ще кілька разів надсилав диктатору РФ Володимиру Путіну закриті сигнали із закликами не застосовувати ядерну зброю.

"Загалом, Китай цю тему активно просуває, і я вважаю, що це один із найпозитивніших аспектів ролі Китаю в конфлікті між Росією та Україною. Китай став на бік міжнародного права і здорового глузду і намагається стримувати Росію. Тому з дипломатичної точки зору це також виглядає виграшно для Пекіна", - додав Хара.

Ядерний шантаж РФ - останні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Нагадаємо, раніше Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

Як повідомляв раніше Главред, у Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби. У Кремлі поскаржилися, що Україна нібито бажає прямої війни НАТО і Росії.

Більше новин:

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред