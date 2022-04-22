Загроза вибуху в літаку: у Варшаві екстрено закрили аеропорт

Аеропорт у Варшаві закритий через загрозу вибуху в літаку

Аеропорт імені Шопена у Варшаві, основний аеропорт Польщі, закритий на посадку і виліт через повідомлення про бомбу на одному з літаків. Всі рейси припинені, пише Polsatnews.

Йдеться про літак Boeing 777 з Дубай до Варшави, який екстрено посадили. Злітна смуга аеропорту заповнена машинами спецслужб.

На борту Boeing 777, включаючи екіпаж, перебувало понад 230 пасажирів. Всі благополучно покинули борт.

Наразі в аеропорту через терористичну загрозу скасовані всі рейси, крім того, перекриті входи і виходи в аеропорт, пасажири, які очікують своїх рейсів, не можуть його залишити.

Як повідомляв Главред, радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія можливо готує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії і Казахстан. Москва обіцяє пролити багато європейської крові, припустив представник ОП.

У свою чергу, директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа вважає, що якщо президент країни-агресора Володимир Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії. За словами експерта, своїм героїчним опором Україна зараз рятує від окупації Молдову.

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