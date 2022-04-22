Загроза вибуху в літаку: у Варшаві екстрено закрили аеропорт

На борту Boeing 777, включаючи екіпаж, перебувало понад 230 пасажирів. Всі благополучно залишили борт.
Аеропорт імені Шопена у Варшаві, основний аеропорт Польщі, закритий на посадку і виліт через повідомлення про бомбу на одному з літаків. Всі рейси припинені, пише Polsatnews.
Йдеться про літак Boeing 777 з Дубай до Варшави, який екстрено посадили. Злітна смуга аеропорту заповнена машинами спецслужб.
На борту Boeing 777, включаючи екіпаж, перебувало понад 230 пасажирів. Всі благополучно покинули борт.
Наразі в аеропорту через терористичну загрозу скасовані всі рейси, крім того, перекриті входи і виходи в аеропорт, пасажири, які очікують своїх рейсів, не можуть його залишити.
Як повідомляв Главред, радник керівника офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія можливо готує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії і Казахстан. Москва обіцяє пролити багато європейської крові, припустив представник ОП.
У свою чергу, директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа вважає, що якщо президент країни-агресора Володимир Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії. За словами експерта, своїм героїчним опором Україна зараз рятує від окупації Молдову.
Читайте також:
- "Ми завжди до цього готові": у Польщі прокоментували ризик нападу РФ і пригрозили наслідками
- Вперше з початку війни: за один день в Україну з Польщі повернулося більше людей, ніж виїхало
- У Лукашенка запетушилися: Польщі та Прибалтиці загрожують війною