"Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ

Михайло Подоляк прокоментував заяву депутата Мосміськдуми від КПРФ Сергія Савостьянова, який закликав розширити межі війни в Україні.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія можливо готує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії та Казахстан.
Москва обіцяє пролити багато європейської крові, припустив представник ОП.
"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії і Казахстан в рамках глобальної військової спецоперації з ... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Все лише починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - написав Подоляк в Twitter, коментуючи заяву члена КПРФ Сергія Савостьянова.
Хто такий Сергій Савостьянов
Сергій Савостьянов - депутат Мосміськдуми від Комуністичної партії РФ, який закликав до розширення кордонів війни в Україні.
За словами Савостьянова, для "більш повного процесу забезпечення безпеки РФ" в зону "денацифікації" та "демілітаризації", крім України "доцільно" включити країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Молдову, Польщу і Казахстан.
Як повідомляв Главред, директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа вважає, що якщо президент країни-агресора Володимир Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії. За словами експерта, своїм героїчним опором Україна зараз рятує від окупації Молдову.
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