"Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ

Не виключено, що Путін планує напасти на Польщу, країни Балтії та Казахстан / Фото Reuters

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія можливо готує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії та Казахстан.

Москва обіцяє пролити багато європейської крові, припустив представник ОП.

"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії і Казахстан в рамках глобальної військової спецоперації з ... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Все лише починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - написав Подоляк в Twitter, коментуючи заяву члена КПРФ Сергія Савостьянова.

Хто такий Сергій Савостьянов

Сергій Савостьянов - депутат Мосміськдуми від Комуністичної партії РФ, який закликав до розширення кордонів війни в Україні.

Російський депутат Сергій Савостьянов / Фото svsavostyanov.ru

За словами Савостьянова, для "більш повного процесу забезпечення безпеки РФ" в зону "денацифікації" та "демілітаризації", крім України "доцільно" включити країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Молдову, Польщу і Казахстан.

Як повідомляв Главред, директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа вважає, що якщо президент країни-агресора Володимир Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії. За словами експерта, своїм героїчним опором Україна зараз рятує від окупації Молдову.

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