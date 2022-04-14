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"Ми завжди до цього готові": в Польщі прокоментували ризик нападу Путіна і попередили про наслідки

14 квітня 2022, 15:00

Польща не хоче воювати з Росією, проте у випадку атаки на їхню державу вона готова дати відсіч.

У Польщі прокоментували ризик нападу Путіна і попередили про наслідки/ zaxid.net

Якщо Росія наважиться напасти на Польщу, то отримає сильну відповідь. Адже російським загарбникам в такому разі протистоятиме усе НАТО.

Так прокоментував ризик нападу армії РФ на Польщу речник МЗС країни Лукаш Ясіна в інтерв'ю ТСН. Він нагадав про статтю 5 Північноатлантичного договору, згідно з якою у разі нападу ворога на одну з держав-членів НАТО їй на допомогу прийдуть інші члени.

"Ми завжди до цього готові. І не лише ми, а й наші союзники. Готові всі члени НАТО. Стаття 5 Вашингтонського договору каже, що агресія проти будь-якої країни НАТО – це агресія проти цілого Альянсу", – зазначив Ясіна.

Проте він наголосив, що не хотів би, щоб РФ почала ще якусь агресію.

"Якщо Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії, якщо вона буде в НАТО, – це буде червона лінія для всіх нас. Але я би хотів, щоб Володимир Путін більше ніколи не почав жодної агресії", – сказав речник МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні потрібно надати озброєння для захисту від російських окупантів. Він наголосив, що фотографії звірств російських окупантів, які вони вчиняли в Бучі, заперечують ідею будь-якого компромісу.

Також раніше у Польща заявляли, що готові розміщувати на території своєї держави ядерну зброю Сполучених Штатів Америки. Такий крок значною мірою посилив би стримування Росії, вважає польський віцепрем'єрміністр Ярослав Качинський.

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