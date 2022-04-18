У Лукашенка гарячкують: Польщі та Прибалтиці загрожують війною

Олександр Лукашенко / сайт Президента РБ

Білорусь пригрозила Польщі та країнам Прибалтиці війною. З войовничою заявою виступив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович.

Він пригрозив Литві, Польщі та Латвії руйнуваннями, смертями і вибухами нібито через підготовку ними агресії проти Білорусі, повідомляє Zerkalo.

За словами Вольфовича, в Польщі, Литві та Латвії нібито збільшується кількість військових і озброєння, модернізується військова інфраструктура, великі кошти виділяються з бюджетів на оборонний сектор.

Крім того, він заявив, що польоти зарубіжної військової авіації почастішали біля білоруських кордонів.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть прості люди на території України.

Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію по відношенню до Білорусі і військові дії будуть проходити тільки в Білорусі. Ні, на їх території теж будуть руйнування, загибель, вибухи", – додав Вольфович.

Як повідомляв Главред, 7 квітня Лукашенко заявив, що Білорусь хоче брати участь у переговорах про мирне врегулювання війни в Україні.

Примітно, що Білоруський диктатор вперше назвав так звану "спецоперацію" РФ війною.

"Ми виходимо не з того, що нас в один кошик завантажили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна - за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому ніяких сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може", - заявив Лукашенко.

Волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не прагне відкрито вступати у війну Росії з Україною, бо можливо на нього тисне Захід. Не виключено, що йому пообіцяли не вимагати його безумовної відставки, якщо він не слухатиметься Путіна і не відправить свою армію воювати в нашу країну.

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