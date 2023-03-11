Загроза вступу Білорусі у війну: експерт оцінив ризики для Лукашенка

Повноцінна участь Білорусі у війні дуже ризикована для існуючої влади, вважає Валерій Карбалевич.

Олександр Лукашенко / kremlin.ru

Повноцінна участь Білорусі у війні на боці РФ проти України малоймовірна, заявив білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

Незважаючи на образи на адресу Володимира Зеленського, Лукашенко проте заявив, що Україна і США, що стоять за нею, хочуть втягнути Білорусь у війну, але у них нічого не вийде, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Мовляв, ця провокація не вдалася, і Білорусь у війну не вступить", — нагадав журналіст слова Лукашенка.

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На його думку, повноцінна участь Білорусі у війні дуже ризикована для існуючої влади.

"Абсолютна більшість білоруського суспільства виступає проти цього. Для білорусів це - чужа війна, і це принципово відрізняє Білорусь від Росії, де більшість громадян підтримують війну. Причому в Білорусі проти війни виступають не тільки противники Лукашенка, але і його прихильники. Цієї війни ніхто не хоче, і Лукашенко не може не враховувати такі настрої", — додав Карбалевич.

Раніше Лукашенко заявив про те, що вибухи з пошкодженням літака окупантів РФ А-50 на аеродромі "Мачулищі" нібито спланували СБУ і ЦРУ.

Крім того, Лукашенко опустився до образ Володимира Зеленського, назвавши його "гнидою".

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО. А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

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