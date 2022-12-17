Загроза режиму Путіна через війну з Україною: у ЦРУ розповіли про ризики для Кремля

Репутація Росії підірвана, а у вересні з країни-агресора втекло більше людей, ніж змогли відправити на фронт в Україну, зазначив Вільям Бернс.

Владі Путіна наразі нічого не загрожує - ЦРУ / сайт Кремля

Владі Володимира Путіна у країні-окупанті Росії поки нічого не загрожує. Однак серед населення зростає стурбованість через наслідки війни - економіка слабшає, а росіяни не впевнені у своєму майбутньому. Коли Путін оголосив часткову мобілізацію, з країни виїхало більше людей, ніж призвали і відправили на війну проти України. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс.

В інтерв'ю PBS він розповів про те, що репутація Росії через її повномасштабний напад на Україну тепер сильно підірвана. За його словами, населення держави-окупанта через війну стурбоване власним майбутнім.

"Російське населення, схоже, все більше турбує ціна війни. Справа в тому, що, коли Путін наприкінці вересня почав часткову мобілізацію, з країни бігло більше росіян призовного віку, ніж він зміг зібрати і відправити на фронт", - зазначив Бернс.

Однак наразі, як вважає глава ЦРУ, режиму Путіна, швидше за все, нічого не загрожує.

"Я не вважають, що це становить безпосередню загрозу його владі. На його думку, він створив дуже безпечний і репресивний авторитарний режим", - підкреслив Вільям Бернс.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше сказав, що країна-агресор РФ може перейти в масштабний наступ наприкінці січня, у лютому або березні наступного року.

Він припустив, що ворог може знову піти на Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Україні потрібно більше озброєнь для того, щоб звільнити свої території.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для України наступні півроку стануть вирішальними. Глава держави закликав Захід підтримати країну на 4-х напрямках - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості взимку, збільшення військової підтримки і сприяння в просуванні формули миру.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що керівник країни-агресора РФ Володимир Путін готується до тривалих бойових дій.

Столтенберг закликав західний світ до тривалої військової підтримки України. За його словами, Києву потрібно допомагати постачаннями озброєнь до того моменту, поки Путін не зрозуміє, що він не може здобути перемогу на полі бою.

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