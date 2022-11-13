Режим Путіна впаде, запуститься сценарій СРСР: Яковенко розповів, як розпадеться Росія

Путін підписав указ, яким "змусив" глав регіонів РФ створювати власні армії - журналіст / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Регіони Росії почнуть самостійну політичну гру після того, як федеральний центр на чолі з Володимиром Путінем розвалиться. Повториться сценарій розпаду СРСР - національні республіки та інші регіони будуть виходити зі складу російської держави. Про це заявив російський журналіст, опозиційний політик Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що російські регіони почнуть самостійну політичну гру в тому випадку, якщо центральна влада в Москві почне валитися.

"Російські регіони обов'язково почнуть самостійну гру після того, як федеральний центр повалиться. Путін одним із своїх останніх указів наказав губернаторам створювати загони територіальної оборони. Фактично йдеться про те, що Путін змусив їх формувати власні армії. Вони стають баронами зі своїми гвардіями. Звичайно, глави суб'єктів федерації дуже захочуть відокремитися. Не можу уявити жодного керівника регіону, який не мріяв би стати самостійним володарем", - вважає Яковенко.

За його словами, Росія може повторити шлях СРСР – місцеві еліти розвалять федеративну державу, оскільки їм вигідно бути самостійними гравцями, а не залежними від центру суб'єктами.

"Згадаймо, як розпадався СРСР – події відбувалися так само. Більшість жителів Радянського Союзу не підтримували ідею розпаду. В тому числі, і в національних республіках. Однак зацікавлені в цьому були, перш за все, місцеві еліти. Зокрема, перші секретарі центральних комітетів компартій радянських республік. Їм набридло їздити до Кремля, кланятися, приймати якогось задрипаного інструктора ЦК КПРС в якості посланника білого пана, носити йому подарунки. Навіщо це потрібно, коли у них з'явилася можливість стати самостійними володарями, ханами, президентами і т. п.", - зазначив політик.

Як вважає журналіст, коли конфлікт Путіна і генералів досягне максимального рівня, архітектура влади в РФ посиплеться. Національні республіки та інші регіони будуть виходити зі складу російської держави.

"Аналогічна ситуація складеться і в Росії. Все посиплеться. В першу чергу, національні республіки, серед яких Татарстан та Якутія. Мова йде також і про Північний Кавказ. За ними підуть сибірські, далекосхідні і уральські регіони, Поволжя. Для цього потрібно, щоб федеральний центр просів. Протистояння між армією і Путіним має досягти критичної точки", - підкреслив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, російський журналіст Ігор Яковенко також заявив, що після звільнення армією України Херсона, Донбасу і Криму у Росії може вибухнути серйозна політична криза. На його думку, може настати смута, яка завершиться остаточним розвалом держави.

До речі, російський опозиціонер Леонід Гозман раніше назвав два можливих сценарії в Росії: розпад держави, який буде супроводжуватися війною всіх проти всіх, або палацовий переворот.

У другому випадку буде призначений наступник Путіна, якому поставлять завдання вивести війська з України.

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