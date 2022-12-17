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"Путін, закінчи цю війну": Шольц звернувся до російського диктатора

17 грудня 2022, 13:55
Канцлер Німеччини заявив, що так далі тривати не може, і Путін повинен вивести свої війська з України.
Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц заликав російського диктатора Путіна вивести свої війська з України і завершити війну/ скрін, сайт Кремля

Росія повинна припинити свою агресивну війну, а Україна – захистити свою цілісність. Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, якого цитує газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Шольц наголосив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зупинити цю війну і вивести свої війська з території України.

Але для цього, за словами канцлера ФРН, потрібно сідати за стіл переговорів.

"Канцлер Олаф Шольц заявив про необхідність подальших переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення загарбницької війни проти України", – цитує видання Шольца.

При цьому німецький канцлер зазначає, що переговори можуть відбутися "телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом". Але так, як зараз, тривати далі не може наголосив Шольц.

"Путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: "Путін, закінчи цю війну", – заявив Шольц.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче вести серйозні переговори з Україною щодо завершення війни. Кремль не налаштований на серйозний діалог з Україною, натомість окупанти затягують війну і воюють на виснаження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести перемовини з країною-окупантом РФ, яка вважає за потрібне дивитися на світ виключно крізь призму власного світогляду. Росією править нацистський режим, а з Володимиром Путіним нема про що говорити. Київ зацікавлений у поверненні всіх територій, які окупувала Москва.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олаф Шольц
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