Загроза нападу Росії на Україну і план Риги: Латвія може прийняти до 10 тисяч біженців

Латвія розробила план допомоги українцям у разі військового вторгнення Росії на територію України / УНИАН

У разі військової інтервенції Росії на територію України, Латвія буде готова прийняти близько 10 тисяч біженців. Міністерство внутрішніх справ країни вже підготувало спеціальний план і направило документ на узгодження з іншими відомствами. Якщо відбудеться масштабний російсько-український конфлікт, латвійці з розумінням поставляться до необхідності допомоги українцям. Про це заявила очільниця латвійського МЗС Марія Голубєва.

Як повідомляє LSM, вона розповіла про те, що у міністерства є план, який передали для детального опрацювання іншим відомствам. У Латвії точно не знають, скільки могли б прийняти біженців з України у разі військового нападу Росії, але повинно бути розуміння, як розмістити до 10 тисяч українців.

читайте такожДо мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва"Цей план існує вже якийсь час, але наразі важливо розуміти, що в України є специфічні обставини. По-перше, у неї безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни і територіальну цілісність. Це означає, що латвійці з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Бог, відбудеться війна", - сказала Голубєва.

Також вона додала, що у Ризі повинні заздалегідь, на державному рівні, підготуватися до можливих сценаріїв.

"Нам потрібно передбачити всі ці речі. Тому ми перейшли від загального плану до конкретного, розробленого на випадок, якщо потік людей прибуде саме з України. Міністерство його підготувало, і ми очікуємо на коментарі і пропозиції інших міністерств щодо його поліпшення", - підкреслила очільниця латвійського МВС.

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Дивіться відео ТСН - у США заявили, що військове вторгнення Росії в Україну може відбутися в будь-який момент

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналісти британського видання The Guardian раніше повідомили про те, що президент США Джо Байден провів телефонні перемовини з лідерами ЄС і НАТО, під час яких, мовляв, розповів про рішення президента РФ Володимира Путіна щодо військового вторгненні на територію України найближчим часом. Як стверджує ЗМІ, військова атака може початися з повітряних ударів.

Посольства таких держав, як Великобританія, Данія, Ізраїль, Норвегія, Японія, Естонія та Південна Корея оприлюднили офіційні інструкції, в яких закликали своїх громадян якомога швидше виїхати з території України. Ізраїль оголосив про виїзд співробітників своїх посольств.

Вашингтон закликав громадян США залишити територію України протягом 24-48 годин через високий ризик військового вторгнення Росії.

Дипломатів із США, які не задіяні у вирішенні критично важливих завдань, вирішили повернути до Вашингтона. Основна частина співробітників продовжить роботу в Україні.

У суботу, 12 лютого, відбулася телефонна розмова президента США Байдена з главою РФ Путіним. За підсумками перемовин у Білому домі заявили, що на сьогодні немає розуміння того, чи ухвалили у Москві рішення про військове вторгнення на територію України.

Згідно з даними Української правди, міжнародні страхові компанії, які задіяні в страхуванні авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, тимчасово припиняють страховку лайнерів для польотів над Україною через високі ризики ймовірності військових дій. Авіакомпанії з цієї причини змушені будуть тимчасово припинити польоти в повітряному просторі української держави.

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