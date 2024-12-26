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Загроза для арктичної торгівлі РФ: чим загрожує Росії втрата судна "Урса Майор"

Анна Ярославська
26 грудня 2024, 09:47
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Втрата Ursa Major вдарить по російській компанії "Оборонлогістика", а також вплине на суднобудівну галузь РФ.
Судно Ursa Major / Урса Майор
Судно Ursa Major затонуло / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот

Коротко:

  • Росія втратила унікальний корабель
  • Названо можливу причину катастрофи

Біля берегів Іспанії затонуло російське судно Ursa Major. Цей інцидент означатиме для Кремля втрату унікального корабля, задіяного у військовій логістиці РФ. Про це заявив оглядач Forbes Девід Акс.

Він зазначає, що втрата 13 000-тонного судна вдарить по російській компанії "Оборонлогістика", а також вплине на суднобудівну галузь РФ. Також особливою перевагою транспортного засобу була наявність накатних рамп і вертикальні крани для завантаження.

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"Саме судно "Урса Майор" підтримувало російський гарнізон у Сирії, а потім опинилося під загрозою через падіння старого режиму в цій країні. Однак, як повідомляють, саме судно виконувало інше завдання", - пише Акс.

Журналіст зазначає, що корабель вийшов із Санкт-Петербурга до далекосхідного міста Владивосток 16 грудня разом з допоміжним російським кораблем "Спарта" і корветом російського флоту "Кмітливий".

Один із фрегатів Королівського флоту Великої Британії спостерігав прохід судна в Середземне море, як і патрульний корабель португальських ВПС. Що найбільше впадає в око одразу, так це вантаж корабля. Два великі вантажні крани і пара спеціальних люків для атомного криголама були основним вантажем, який перевозило судно "Урса Майор".

"Громіздкі крани, можливо, зробили судно перевантаженим, і це потенційно могло стати причиною катастрофи", - вважає Акс.

"Разом із судном на дно пішли крани, призначені для Владивостоцького терміналу, і люксові люки для криголамів, Завданням "Урса Майор" на Далекому Сході було виконання державних завдань із "розвитку портової інфраструктури та Північного морського шляху", які зараз, вочевидь, зірвано", - процитувало видання росіянського блогера.

Судно Ursa Major затонуло - що відомо

Як повідомляв Главред, 24 грудня російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.

Судно зупинилося близько 19:25 за київським часом. До нього одразу підійшло іспанське рятувальне судно SALVAMAR DRACO SAR, однак після вибуху система AIS Ursa Major перестала працювати. Близько опівночі судно затонуло.

Екіпаж Ursa Major евакуювали в порт Картахена. 14 членів екіпажу вдалося врятувати, двоє зникли безвісти.

Раніше ГУР повідомляло про технічні несправності на Ursa Major, зокрема про поломку головної паливної трубки.

Компанія-власник судна "Оборонлогістика" заявила, що перед затопленням "із правого борту сталися три вибухи". Компанія назвала це терактом.

Моніторингова група "Кримський вітер" заявила, що на борту судна, імовірно, перебував стратегічний вантаж - два 45-тонних люки ядерного реактора для криголама проєкту 10510 "Лідер".

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Хто такий Девід Акс

Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів.

2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

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