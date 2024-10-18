У Росії перекинулося вантажне судно 'Григорій Ловцов': що відомо

Унаслідок інциденту семеро членів екіпажу опинилися у воді.

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Судно "Григорій Ловцов" / колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

Біля берегів російського Сахаліну стався інцидент з вантажним судном "Григорій Ловцов", що перевозило щебінь і пісок. Корабель перекинувся недалеко від Корсаківського району під час перевантаження. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Зазначається, що унаслідок цього семеро членів екіпажу опинилися у воді. Троє моряків були врятовані суднами, що підійшли, проте доля ще чотирьох залишається невідомою.

За іншими даними, двоє людей загинули, одного вдалося витягти з води і доправити в лікарню.

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Також повідомляється, що на місці події тривають активні пошуково-рятувальні роботи, в яких задіяно два буксири і рятувальне судно.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Флот РФ - останні новини

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше говорив, що російський флот втратив здатність впливати на хід бойових дій в Україні. Незважаючи на кількість кораблів, Чорноморський флот РФ паралізований і не здатен ефективно діяти в азово-чорноморському регіоні.

7 жовтня, під час успішної операції ГУР МО України було виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ "Олександр Обухов". Судно, яке базувалося у Балтійську та готувалося до бойового чергування, отримало серйозні пошкодження.

Крім того, у Держдумі країни-агресора Росії депутат Євген Федоров розповів правду про те, що Чорноморський флот хоч зараз і існує фізично, однак повністю розгромлений.

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