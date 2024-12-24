Російське судно із стратегічним вантажем затонуло після вибуху: деталі

Раніше ГУР повідомляло про технічні несправності на Ursa Major.

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Затонуло російське судно / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/Crimeanwind

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В Середземному морі затонуло російське судно Ursa Major

Екіпаж Ursa Major евакуювали до порту Картахена

На борту судна знаходився стратегічний вантаж

Російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні. Про це повідомляє "Кримський вітер".

Зазначається, що судно зупинилося близько 19:25 за Київським часом. До нього одразу підійшло іспанське рятувальне судно SALVAMAR DRACO SAR, однак після вибуху система AIS Ursa Major перестала працювати.

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Близько опівночі судно затонуло. До місця аварії було спрямовано судно CLARA CAMPOAMOR для збору розлитих нафтопродуктів. Екіпаж Ursa Major евакуювали до порту Картахена.

Як нагадав "Кримський вітер", раніше ГУР повідомляло про технічні несправності на Ursa Major, зокрема про поломку головної паливної трубки. Незважаючи на припущення, що судно прямувало до Сирії для евакуації російської техніки, з’ясувалося, що його курс був на Владивосток.

Моніторингова група завила, що на борту знаходився стратегічний вантаж - два 45-тонних люки ядерного реактора для льодокола проєкту 10510 "Лідер".

Зазначається, що ці деталі, покриті синім брезентом, помітили на фото. Їхня втрата може значно затримати будівництво льодокола.

Затонуло російське судно Ursa Major - відео:

Катастрофа на російських кораблях - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 15 грудня російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" зазнали катастрофи біля берегів Криму.

У ніч на 17 грудня російське судно "Волгонафта 109" подало сигнал лиха. За словами капітана, стався прорив одного з вантажних резервуарів, що призвело до витоку мазуту.

Крім того, вночі, 29 листопада, у порту Туапсе лунали вибухи. У мережі припустили, що там міг бути уражений великий десантний корабель РФ.

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