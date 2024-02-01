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У ЄС втомилися: Туск жорстко відповів Орбану на позицію щодо допомоги Україні

Юрій Берендій
1 лютого 2024, 13:05
За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, позиція Віктора Орбана щодо допомоги Україні виглядає як егоїстична гра з боку угорського прем'єра.
У ЄС втомилися: Туск жорстко відповів Орбану на позицію щодо допомоги Україні
Туск жорстко прокоментував позицію Орбана щодо допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Зараз у Брюсселі виникла втома через позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стосовно допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за даними Rzechpospolita.

Туск висловив переконання, що зараз важливо відчути єдність стосовно України та її протистояння російській агресії.

Прем'єр-міністр підкреслив, що питання України є "екзистенціальним" не лише для Польщі, а й для всієї Європи.

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"Сьогодні позиція Віктора Орбана - це загроза нашій безпеці. Це неприйнятно, тому нам потрібно подумати про можливі наслідки, але, можливо, не сьогодні", - додав він.

Туск висловив незрозуміння щодо позиції Віктора Орбана, яку він вважає егоїстичною "грою".

"Тут немає місця для компромісу. Не може бути компромісу щодо таких принципів, як верховенство закону, як і щодо України", - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості переконати Угорщину змінити свою позицію, Дональд Туск заявив, що він вважає за краще вірити в силу аргументів інших країн ЄС.

"Віктор Орбан повинен вирішити, чи є Угорщина частиною нашої спільноти чи ні, і це чорно-біле питання", - сказав він.

Туск відзначив, що він вірить, що в Брюсселі знайдуться аргументи, які переконають Віктора Орбана.

Допомога ЄС для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 лютого 2024 року, Європейський союз єдиноголосно підтримав пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС. Про це заявив Голова Європейської ради Шарль Мішель.

Європейський Союз планує виділити 21 мільярд євро на військову допомогу Україні у 2024 році. Про це повідомив Жозеп Боррель, глава дипломатії Євросоюзу, під час брифінгу після зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

Крім того, Євросоюз вже передав Україні 330 тисяч боєприпасів з обіцяного мільйона. До кінця березня ця кількість збільшиться на ще 200 тисяч снарядів, повідомив представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель.

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Євросоюз військова допомога
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