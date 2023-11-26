Масований удар аналогом Shahed: у РФ паніка через атаку невідомих дронів

У РФ намагаються з'ясувати, чим саме були атаковані військові об'єкти в РФ.

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У РФ поскаржилися на масований удар дронами / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У Росії з'ясовують тип безпілотників, які масово атакували країну-агресора в ніч на неділю, 26 листопада.

Відмічається, що ці дрони схожі на іранські "Шахеди", якими РФ вже давно б'є по Україні. Про це пише Mash.

"За однією з версій, ЗСУ атакували Тулу дронами, зробленими за типом "літаючого крила" - через що вони схожі зі знаменитою російською "Геранню", - йдеться в повідомленні. відео дня

Водночас підкреслюється, що фахівці в РФ намагаються з'ясувати, чим саме були атаковані військові об'єкти в РФ.

При цьому звертається увага на те, що точно відомо – ці БПЛА "не мають нічого спільного з UJ-22 і "Бобрами".

Додамо, що згідно з повідомленнями міноборони РФ, нібито кількість нібито збитих безпілотників досягла 24.

Бавовна в РФ

Раніше в РФ поскаржилися на атаку БПЛА. У РФ кажуть, що дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Раніше повідомлялося про те, що Москву і Підмосков'я атакували дрони. В результаті збиття дрона в одному з міст під Москвою є пошкодження будинку і автомобілів. Були перекриті аеропорти "Шереметьєво"і " Домодєдово".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Москву атакували безпілотники. У країні-агресорі РФ сказали про нібито вдалу роботу ППО. У всіх московських аеропортах був терміново оголошений режим"килим".

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