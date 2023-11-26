У ГУР підтвердили масовану атаку на російські міста - ЗМІ

В українській розвідці розкрили головну ціль проведення нової спецоперації на території Росії.

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Наразі ГУР встановлює завдані окупантам втрати / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ASTRA

Українська розвідка підтвердила масовану атаку БПЛА на російські міста 26 листопада, повідомляють РБК-Україна та Obozrevatel, посилаючись на власні джерела у ГУР.

За словами розвідників, спецоперація показала "дирявість" російської ППО.

За даними РБК-Україна, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

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Як зазначають джерела, ця операція продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони. Остаточні наслідки атаки поки невідомі, але все точно не так, як заявили в Росії, що все збили, пише видання.

Масована атака на Росію 26 листопада

Росіяни повідомляли про роботу ППО у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях у ніч на 26 листопада.

Вранці стверджувалося, що російським військовим начебто вдалося перехопити 9 БПЛА. Вночі у цих же регіонах було збито начебто 11 безпілотників.

Тим часом Міноборони Росії також заявляло про нібито пуск Україною переобладнаних ракет С-200.

Є руйнування у Московській області; у Тулі дрон влетів у багатоповерхівку, є постраждалий.

Водночас у Росії скаржаться, що БПЛА, якими атакували їхні міста, були схожі на іранські "Шахеди", якими Росія з 2022 року атакує українську цивільну інфраструктуру. Варто зауважити, що раніше з'являлися повідомлення про виробництво Україною "аналогів Shahed".

У зв'язку з повітряною атакою роботу припиняли аеропорти Московської області "Внуково" і "Домодєдово".

Останного разу масовано дрони атакували Московську область ще у серпні 2023 року. Тоді окупанти теж перекривали аеропорти.

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