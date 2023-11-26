У ГУР підтвердили масовану атаку на російські міста - ЗМІ

Українська розвідка підтвердила масовану атаку БПЛА на російські міста 26 листопада, повідомляють РБК-Україна та Obozrevatel, посилаючись на власні джерела у ГУР.
За словами розвідників, спецоперація показала "дирявість" російської ППО.
За даними РБК-Україна, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
Як зазначають джерела, ця операція продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони. Остаточні наслідки атаки поки невідомі, але все точно не так, як заявили в Росії, що все збили, пише видання.
Масована атака на Росію 26 листопада
Росіяни повідомляли про роботу ППО у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях у ніч на 26 листопада.
Вранці стверджувалося, що російським військовим начебто вдалося перехопити 9 БПЛА. Вночі у цих же регіонах було збито начебто 11 безпілотників.
Тим часом Міноборони Росії також заявляло про нібито пуск Україною переобладнаних ракет С-200.
Є руйнування у Московській області; у Тулі дрон влетів у багатоповерхівку, є постраждалий.
Водночас у Росії скаржаться, що БПЛА, якими атакували їхні міста, були схожі на іранські "Шахеди", якими Росія з 2022 року атакує українську цивільну інфраструктуру. Варто зауважити, що раніше з'являлися повідомлення про виробництво Україною "аналогів Shahed".
У зв'язку з повітряною атакою роботу припиняли аеропорти Московської області "Внуково" і "Домодєдово".
Останного разу масовано дрони атакували Московську область ще у серпні 2023 року. Тоді окупанти теж перекривали аеропорти.
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