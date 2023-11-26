Російська ППО 'пульнула' по своїм же: під обстрілом опинився житловий будинок

Російські окупанти вдарили ракетою ЗРК "Панцир" по житловому будинку в Московській області, повідомляє видання ВЧК-ОГПУ.
Повідомляється, що подія сталася в ніч на 26 листопада, коли ППО відбивала атаку невідомих дронів на військовий аеродром Кубинка в Підмосков'ї.
Таким чином, росіяни також підтвердили атаку БПЛА на військовий об'єкт.
"Жителі Одинцовського округу чули залпи і вибухи в районі 03.30. Під час чергового вибуху частина ракети, випущена з ЗРПК, що охороняє спокій елітного району, поцілила по житловому будинку у господарстві "Сад", - йдеться в повідомленні.
Снаряд пробив стіну і влетів на перший поверх двоповерхового житлового приватного будинку, після чого там почалася пожежа.
Господарі житла - літня пара - ночували у спальні на другому поверсі і дивом не постраждали. Вони самостійно загасили полум'я.
До слова, це не перший випадок, коли російська ППО б'є по власній цивільній інфраструктурі. Наприклад, у серпні 2023-го, установка "Панцир" жахнула по житловому будинку в Хімках. У результаті військові РФ ледь не "задвохсотили" співробітника російської спецслужби разом з усією родиною.
Масована атака на Росію 26 листопада
Росіяни повідомляли про роботу ППО у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях у ніч на 26 листопада.
Вранці стверджувалося, що російським військовим начебто вдалося перехопити 9 БПЛА. Вночі у цих же регіонах було збито начебто 11 безпілотників.
Тим часом Міноборони Росії також заявляло про нібито пуск Україною переобладнаних ракет С-200.
Є руйнування у Московській області; у Тулі дрон влетів у багатоповерхівку, є постраждалий.
Водночас у Росії скаржаться, що БПЛА, якими атакували їхні міста, були схожі на іранські "Шахеди", якими Росія з 2022 року атакує українську цивільну інфраструктуру. Варто зауважити, що раніше з'являлися повідомлення про виробництво Україною "аналогів Shahed".
В Україні масовану атаку по РФ підтвердили. У ГУР назвали її "відповіддю" за "Шахеди" по Києву. Всього було випущено до 35 дронів. Всі ці об'єкти - військові або стосуються військового виробництва.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Чому в Україні на вулиці опинилася величезна кількість фахівців
- "Розчавити Росію": розкрито несподіваний сценарій Перемоги у війні з РФ
- Розвідка України дізналася про плани РФ напасти на країни Балтії: заява Латвії