Медведєву наснилося, що "Україна – частина РФ": він абсурдно пояснив причину вторгнення

Прихвостень Путіна заявив, нібито "Росія і так довго мирилася з тим, що вони з Україною живуть окремо".

Медведєв дав абсурдне пояснення причини вторгнення РФ в Україну/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв зморозив ще одну "причину" повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В інтерв′ю російським пропагандистам він заявив, нібито "Україна – це частина Росії", але начебто довгий час Росія "мирилася з тим, що Україна була окремо". Таку маячну путінського прихвостня поширило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

"Мало того, Україна – це взагалі частина Росії, скажімо по-чесному, це частина Росії. Але в силу геополітичних причин і в силу історії того, що сталося, ми довгий час мирилися з тим, що ми живемо в різних квартирах", – видав свої рожеві мрії Медведєв.

Після цього заступник секретаря Радбезу РФ почав нести нісенітниці про те, що нібито на більшій частині української території споконвічно жило російське населення. Він сказав, начебто "територія України завжди відносилась до Російської імперії".

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При цьому путінський прихвостень ще й "накинувся" на країни Заходу, заявивши, нібито вони прорахувалися і не бачили "ступінь рішучості" РФ почати війну проти України. Медведєв звинуватив західні країни у тому, що вони "розуміють тільки мову сили".

Раніше повідомлялося, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував істерику після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна. Одноразовий президент РФ пригрозив ракетним ударом по Гаазі.

Також раніше Медведєв істерично заявив, що через військову допомогу Україні, яку їй надає Захід для боротьби з російським агресором, "зросла загроза використання ядерної зброї". "Запасний" президент РФ побідкався, що мовляв "Захід повинен був дати РФ гарантії безпеки ще в грудні 2021 року", проте там нібито не вірили у "рішучість" РФ.

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