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Ударами по Кримському мосту і Чорноморському флоту ЗСУ вже можуть почати звільнення Криму - Волкер

Андрій Ганчук
17 квітня 2023, 09:09 оновлено 17 квітня, 09:09
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Агресор Росія навряд чи здатна застосувати ядерну зброю у відповідь на дії України в Криму, проти цього виступають навіть її військові, вважає Курт Волкер.
Волкер, Кримський міст
Удари ЗСУ по Кримському мосту і Чорноморському флоту в Севастополі ізолюють Крим від Росії - Волкер / Колаж УНІАН, соцмережі

Україна вже може розпочати військову операцію зі звільнення окупованого державою-окупантом Росією Криму. Першим кроком може стати ізоляція півострова, яку ЗСУ здатні забезпечити ударом по Кримському мосту і знищенням бази Чорноморського флоту РФ. Москва навряд чи у відповідь застосує ядерну зброю, оскільки з таким сценарієм не згодні навіть російські військові. Про це заявив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що сили оборони України вже здатні розпочати військову операцію зі звільнення Кримського півострова.

За словами дипломата, першим кроком може стати забезпечення ізоляції окупованого Криму від Росії шляхом нанесення удару по Кримському мосту і знищення Чорноморського флоту в Севастополі. Встановлення фізичного контролю над півостровом можна забезпечити пізніше.

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"Можливо, знищити військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай ускладнять використання Криму як військового майданчика і ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна добитися. Це Україна може зробити вже зараз. А робота щодо повного контроля над Кримом може відбутися за деякий час", - вважає Волкер.

Росія навряд чи відповість ядерною зброєю

Як вважає дипломат, малоймовірно, що на дії України в Криму Москва відповість застосуванням ядерної зброї. Проти подібного кроку виступають навіть російські військові, які розуміють – Росія за такого сценарію отримає нищівну відповідь від Заходу.

"Я не думаю, що відбудеться ескалація в цьому напрямку. Імовірність використання ядерної зброї Росією низька. Тому що це призведе до відповіді", - зазначив Волкер і додав, що про неприйнятність застосування ядерної зброї РФ вже попередили Китай та Індія.

Також Курт Волкер підкреслив, що звільнення Кримського півострова є важливим питанням майбутньої безпеки України, оскільки без контролю над Кримом державі не вдасться забезпечити свою морську безпеку.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що звільнення Україною Кримського півострова змінить стратегічну ситуацію на фронті. На думку Ходжеса, найперспективнішим напрямком для ЗСУ є південь, де війська можуть завдати удару по "суходільному коридору" окупантів, який веде до захопленого Криму.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна протягом 5-7 місяців здатна звільнити Крим. На його думку, у Росії більше немає ресурсів для утримання півострова. Перемовини з Москвою можуть початися тільки в разі повного виведення окупантами своїх військ з території Кримського півострова.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим протягом півроку після того як розсічуть російський "суходільний коридор". За такого сценарію окупанти опиняться в блокаді на Кримському півострові, і змушені будуть або бігти, або капітулювати.

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